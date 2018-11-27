Успей высказаться анонимно: с 1 декабря комментаторов в Беларуси будут вычислять по номеру телефона

Как эти изменения коснутся читателей? Объясняет министр информации Александр Карлюкевич:

- Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придёт специальный код.

Почему решили так сделать?

- Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая является виртуальной, - пояснил министр.

Клуб редакторов. Минск.

Итак, теперь, если вы захотите высказать свое мнение относительно опубликованной на белорусском сайте статьи, вам придется авторизоваться: ввести номер телефона, получить код и только послее ввода кода можно будет оставить комментарий. То есть теперь остаться анонимом не получится, так как номер мобильного телефона в Беларуси можно получить только по предъявлению паспорта.

Так что у вас есть последний шанс и несколько дней, чтобы написать анонимно все, что вы думаете (учтите, комментарии модерируются)! Вот топ-5 статей, которые активно обсуждаются на KP.BY прямо сейчас:

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