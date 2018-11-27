2018-11-27T14:21:45+03:00
Общество

Успей высказаться анонимно: с 1 декабря комментаторов в Беларуси будут вычислять по номеру телефона

В Беларуси вступают в силу изменения в Законе о СМИ
Дарья ПУТЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
С 1 декабря оставить комментарий на белорусском сайте без авторизации через номер телефона будет невозможно.С 1 декабря оставить комментарий на белорусском сайте без авторизации через номер телефона будет невозможно.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Как эти изменения коснутся читателей? Объясняет министр информации Александр Карлюкевич:

- Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придёт специальный код.

Почему решили так сделать?

- Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая является виртуальной, - пояснил министр.

Клуб редакторов. Минск.

Итак, теперь, если вы захотите высказать свое мнение относительно опубликованной на белорусском сайте статьи, вам придется авторизоваться: ввести номер телефона, получить код и только послее ввода кода можно будет оставить комментарий. То есть теперь остаться анонимом не получится, так как номер мобильного телефона в Беларуси можно получить только по предъявлению паспорта.

Так что у вас есть последний шанс и несколько дней, чтобы написать анонимно все, что вы думаете (учтите, комментарии модерируются)! Вот топ-5 статей, которые активно обсуждаются на KP.BY прямо сейчас:

1. Средняя зарплата по стране всего на 30 копеек не дотянула до 1000 рублей [обсудить]

2. Украина ввела военное положение в 10 областях [обсудить]

3. Александр Лукашенко - премьер-министру: «Сергею Николаевичу советую вникать в то, что он иногда подписывает» [обсудить]

4. Чемпионка по плаванию Александра Герасименя: После родов я не могла понять: «Что со мной не так?» [обсудить]

5. «Сын сказал, что ненавидит меня»: в Минске подросток с ножом напал на отца [обсудить]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Убийство премьер-министра БНР организовали чекисты?
Автор биографии Романа Скирмунта рассказал «Комсомолке», как удалось восстановить его последние слова перед убийством, и о том, почему имя этого промышленника из-под Пинска гремело по всей Российской империи
«Сын сказал, что ненавидит меня»: в Минске подросток с ножом напал на отца
Теперь 14-летний С. в СИЗО, а его отец, который один растил детей и бегал марафоны с дочерью-инвалидом, в очередной раз препарирует и тот день, и всю предыдущую жизнь в надежде понять, почему все так произошло
Короткевич с теткой Ариной, Гилевич под портретом Ленина и Брыль на рыбалке. "Комсомолке" показали неизвестный фотоархив
«Комсомолка» заглянула в фотоальбомы писателя и лингвиста Федора Янковского, где нашлись снимки самых знаменитых белорусских литераторов
«Со сцены КВН меня выбрасывали, как чемодан, а на «Квартирнике у Маргулиса» даю советы Гребенщикову»
Участник легендарной команды КВН БГУ, а теперь кино- и телережисер Кирилл Папакуль рассказал «Комсомолке», почему вышел на сцену Comedy Club всего однажды и как едва не заснул на саундчеке группы «Аквариум» [много фото + видео]
Денег хватит на черную пятницу: Халва и другие карты МТБанка со скидкой 90%
23 ноября миром будет править черная пятница! Любители выгодных покупок отправятся на масштабные распродажи и, скорее всего, оставят там все деньги с кошельком. Как же извлечь из ваших расходов дополнительную выгоду?
Новости 24
В Дзержинске двое мужчин обокрали десять авто за ночь
В Могилеве задержали пенсионера, который гулял с пистолетом в руках. «Хотел продемонстрировать всем свою вещь»
В Минске повысят плату за проезд?
Александр Лукашенко рассчитывает на скорое подписание программы по общим рынкам газа и нефти в ЕАЭС
Квартиру в Минске от «Евроопт» разыграет виртуозная скрипачка Маймуна!
На пожаре в Лунинецком районе погиб человек
27 ноября в Минске проходит Евразийский межправительственный совет
В лесопарке в Гродно мужчина ограбил и изнасиловал девушку
Верховная Рада утвердила введение военного положения в 10 областях Украины
СК установил все обстоятельства захвата заложника в Заславле
В Мозыре на пожаре спасли мужчину, который проник в чужой в дом
Автобус с туристами съехал в кювет под Кобрином