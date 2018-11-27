"Сыну очень больно, но другого лечения нет"

О Ване «Комсомолка» писала в 2016 году. Мальчику из многодетной семьи поставили страшный диагноз – нейробластома. Это злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Тогда Ване собирали деньги на лечение антителами в Израиле. Однако родители мальчика выбрали испанскую клинику, где счет за лечение семье выставили ниже.

- В Беларуси сын прошел длительное лечение, после чего болезнь отступила. Но чтобы закрепить результат, мы обратились к зарубежным специалистам. Так, в испанской клинике сыну укрепили позвоночник, поставив ему пластины. Затем он прошел иммунотерапию антителами. Но случился рецидив, и мы начали лучевую терапию. Казалось, что мы снова победили болезнь, однако этим летом случился второй рецидив. В Испании сыну срочно сделали курс химиотерапии, после чего нам предложили пройти снова лечение антителами, - рассказывает Александр, папа Вани. - Сейчас в испанскую клинику мы ездим каждый месяц - Ване проводят иммунотерапию антителами, которая дает шанс на то, что болезнь не вернется.

В данный момент семья собирает деньги на четвертый цикл лечения, который пройдет в декабре.

- Каждый раз Ваня боится ехать в клинику. Все потому, что его лечение очень болезненное. Во время ввода лекарства сын кричит на всю больницу, его давление падает, после чего врачи его реанимируют. Сын как-то спросил жену, почему она привезла его на такое, как он говорит, "больное" лечение? Приходится объяснять, что другого нет.

Лечение Вани в Испании очень дорогостоящее.

- Ежемесячный курс лечения обходится нам в 23 тысячи 251 евро. Пока что на курс в декабре нами собрано 17 тысяч 460 евро, - говорит Александр. - Раньше я как-то стеснялся просить денег... А потом увидел, как сын страдает, как ему тяжело дается лечение. Ваня боец, хоть и маленький. Моя жена настроила его на выздоровление, и он уже говорит: "Я справлюсь, я молодец".

Родители Вани надеются, что в этот раз сын навсегда победит коварную болезнь.

- Ваня в этом году пошел в первый класс. Правда, он немного расстроился, что у него надомное обучение. Но мы пообещали Ване, что как только он выздоровеет, он будет ходить в школу.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный счет открыт в филиале 511 Беларусбанка - г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100349858; МФО AKBBBY21511:

Белорусские рубли: транзитный счет BY55AKBB38193821035615200000 на благотворительный счет BY08AKBB31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на лечение сына Борисюка Ивана Александровича.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 211-81-85. Номер оформлен на Александра Борисюка.

Контакты:

Александр, папа Вани: (029) 307-40-98