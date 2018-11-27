Турфирмы - туристам, которые собираются в Карпаты: «Если у вас белорусский паспорт, можете не волноваться»

Вечером в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за введение временного военного положения в ряде областей страны. Речь идет об областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, а также имеющих морские побережья. Всего их десять: Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Винницкая области. Ограничение вступает в силу с 9 утра 28 ноября и будет действовать ровно месяц - до утра 28 декабря.

«Комсомолка» выясняла, коснется ли военное положение белорусских туристов.

«Маршрут по областям, где будет военное положение, не проходит»

По закону военное положение предусматривает возможность ряда ограничений для граждан страны и туристов - например, комендантский час, особый режим въезда-выезда, осмотр вещей и транспорта, изъятие фототехники... Правда, руководство Украины заявляет, что без надобности эти меры вводиться не будут. Сейчас в Украине ждут указ президента Петра Порошенко, в котором будут прописаны ограничения.

В ожидании не только жители Украины, но и белорусы, собравшиеся на отдых в Украину. Ведь начинается горнолыжный сезон. Так, горнолыжный курорт Буковель начинает работу уже в ближайшую субботу, 1 декабря. Каждую зиму туда устремляются тысячи белорусов.

Курорт находится в Ивано-Франковской области - ее ограничения не коснулись. Белорусы в Буковель попадают несколькими способами. На автомобиле или автобусе - проезжая Луцкую и Львовскую области - военное положение их также не коснулось. На поезде до Львова - через Ровенскую область - там тоже все хорошо. На самолете - во Львов или с пересадкой через Киев, эту область военное положение также не коснулось.

Выходит, ни сам курорт, ни дорога в него через области, где ввели военное положение, не входит. В белорусских турфирмах, которые предлагают туры в Буковель, тоже советуют не опасаться:

- У вас белорусский паспорт? Можете не волноваться, - рассказали «Комсомолке» в одной из турфирм. - Ивано-Франковской области это не касается, наш маршрут по областям, где будет военное положение, не проходит.

Военное положение не коснется Ивано-Франковской области, где расположен курорт. Фото: pixabay.com

- Как известно, военное положение не коснется Ивано-Франковской области, где расположен курорт, так что тут все в порядке, - рассказали в другой турфирме.

«Шоп-туры отменяем»

Еще одно популярное направление - шоп-туры в Чернигов. Особенно часто туда ездят гомельчане. Черниговская область попала в список областей с военным положением. Что изменится для белорусов c завтрашнего дня?

- Мы отменили шоп-тур в Чернигов на 30 ноября и в декабре тоже туда ездить не будем, - рассказали в одном из минских турагентств. - Но это не из-за военного положения, просто не собираются люди.

- Сегодня едет микроавтобус, завтра тоже планируем, - рассказали «Комсомолке» в гомельской транспортной фирме. - Что изменится - не знаем, как и вы не знаете. Позвоните завтра - это будет первый рейс после введения военного положения, уже станет понятно, что там к чему.

- Как ездили, так и будем ездить, никаких дополнительных ограничений не планируется, - рассказали еще в одной гомельской фирме.

- Наши водители в курсе ситуации, они общаются с коллегами, говорят, что все будет хорошо, никаких изменений не будет, - пообещали «Комсомолке» в еще одной гомельской фирме.

Хотя специалисты по туризму не исключают, что может быть ужесточен общий контроль на въезде в Украину:

- Может быть усилен пограничный и таможенный контроль на въезде в страну, но каких-то особых ограничений нет, - рассказали в турфирме.

Никаких опасений пока не выражают и в белорусском МИДе, особых рекомендаций белорусским туристам пока во внешнеполитическом ведомстве не дают.

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