"Вова слышит на одно ушко"

- Помню тот злосчастный день. Врач сказала: "У вашего сына глухота, оформляйте инвалидность". Я испытала шок. Ведь еще несколько месяцев назад сын называл меня мамой! Слезы лились градом, - вспоминает Анастасия, мама двухлетнего Вовы. - Я тогда была на 8-м месяце беременности, из-за новости о диагнозе сына распереживалась, у меня возникла угроза выкидыша.

Вова рос обычным ребенком. Вовремя научился ползать и ходить, говорить первые слова. Но в год и четыре месяца родители заметили, что сын не сразу откликается на свое имя.

- В поликлинике нас успокаивали, говоря, что все с ним хорошо. Но я не выдержала и записала Вову к специалистам в частный медцентр и РНПЦ оториноларингологии. После обследований нам поставили неутешительный диагноз - хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость, - говорит Анастасия.

В год и 9 месяцев мальчику провели кохлеарную имплантацию. Теперь он слышит на правое ушко.

- В нашей стране кохлеарная имплантация проводится бесплатно только на одном ухе. Но мы, родители, хотим, чтобы сын слышал, как и все здоровые детки.

Родители Вовы обратились за помощью в клинику, которая находится в польском городе Надажин. Там готовы прооперировать мальчика. Вопрос лишь в стоимости лечения.

- Клиника выставила счет на проведение операции, закупку процессора и импланта, годовую настройку речевого процессора. Все это обойдется нам в тридцать две тысячи евро. Почему мы хотим оперироваться в этой польской клинике? Там нам предлагают самый новый имплант и процессор, который поможет Вове более четко распознавать поступающие звуки. В Беларуси же нам предлагают к покупке более старый процессор и имплант, - объясняет Анастасия.

Операцию Вове в Польше планируют сделать в январе следующего года, но вся сумма не собрана. Семье осталось собрать 7 тысяч 907 евро.

- Мы обращаемся ко всем небезразличным людям с просьбой помочь нам сделать нашего сына полноценно слышащим. Заранее всех благодарим!

РЕКВИЗИТЫ:

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Белорусские рубли: транзитный счет BY08AKBB38193821007765500000 на благотворительный счет BY57AKBB31340000097365520285 в отделении 529/285, бессрочный.

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Российские рубли: транзитный счет BY79AKBB38193821025695500000 на благотворительный счет BY27AKBB31340000097385520285 в отделении 529/285, бессрочный

Назначение платежа: для проведения операции по кохлеарной инплантации, включая закупку имплантата для сына Холодцова Владимира Николаевича.

При переводе средств на благотворительные счета в Беларусбанка необходимо назвать номер договора:

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Договор благотворительного счета №BY12 AKBB 3134 0000 0973 9552 0285 / EUR

Договор благотворительного счета №BY42 AKBB 3134 0000 0973 7552 0285 / USD

Договор благотворительного счета №BY27 AKBB 3134 0000 0973 8552 0285 / RUB

Благотворительные счета открыты на имя Холодцова Анастасия Александровна.

Можно пополнить баланс номера МТС: (029) 8382208. Номер оформлен на Николая Холодцова.

Адрес для почтовых переводов:

223050 Минский район, агрогородок Колодищи, переулок Замковый, 9, Холодцовой Анастасии.

Можно также пополнить банковские карты. Номер карты МТБанка: 5351 0413 7714 1468. Срок действия: 03/21. Карта оформлена на Холодцова Николая.

Номер карты Беларусбанка: 4255 2003 0407 3042

Срок действия: 08/21. Карта оформлена на маму Холодцову Анастасию.

Электронные кошельки:

ЯндексДеньги: 410017675870450

Контакты:

Анастасия, мама Вовы: (029) 578-05-65