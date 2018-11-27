2018-11-27T18:04:32+03:00
Общество

Глава Союза евангельских христиан-баптистов о словах митрополита Павла: «Будем молиться за обижающих нас»

В программе на «Эхо-ТВ» патриарший экзарх всея Беларуси сравнил баптистов с цыганами
Дарья ЛОМОНОВСКАЯЕвгения ПОПКО
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Митрополит Павел советует православным не говорить с баптистами о вереМитрополит Павел советует православным не говорить с баптистами о вереФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Так случилось, что я жил в Караганде (город в Казахстане. - Ред.), и вокруг нас было очень много сектантов, очень много было и баптистов, и каких-то евангелистов. Вроде бы все было нормально - работали люди, учились. Но как только они приходят, заводят свои разговоры - это что-то становится страшным и просто настолько надоедливым. А у них главное в их жизни - это миссия. Они все миссионерствуют, они всех хотят обратить в свою секту. (…), - рассказал в эфире программы "Беседы с владыкой Павлом" на телеканале "Эхо-ТВ" митрополит Минский и Заславский Павел. - То, что они делают - это пропаганда. Вот они долбят в одно место постоянно… Знаете, как цыгане - приходят домой и начинают агитировать, пока не оберут человека. Так и здесь.

Высказывания главы Белорусской православной церкви не оставили равнодушным епископа, председателя Союза евангельских христиан-баптистов в Беларуси Леонида Миховича.

- Такие пренебрежительные выражения к какой-либо нации или конфессии я считаю недопустимым. Мне особенно обидно за цыган-баптистов, с которыми я знаком лично. Это очень хорошие люди. Он вдвойне их огорчил. Мы понимаем, что в этом греховном мире сложно добиться справедливости. Как написано в Библии: «Будем молиться за обижающих нас». Я благодарен Богу за искренне верующих православных людей, с которыми мы можем вместе обсуждать вопросы веры и служения.

- Митрополит Павел говорил, что баптисты обладают навыками вести пропаганду...

- Конечно, мы считаем своим священным долгом свидетельствовать и говорить о Христе. Иисус говорил: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». И мы приглашаем в церковь, можем подарить Евангелие, но навязчивости у баптистов нет. Мы не ходим по домам, не пристаем к людям. Может быть, митрополит Павел приписал нам практику других организаций. К слову, у нас были очень хорошие отношения с митрополитом Филаретом (почетный патриарший экзарх всея Беларуси. - Ред.). Он присылал нам поздравления с Пасхой, и мы его поздравляли. К сожалению, с нынешним главой БПЦ у нас отношений нет. Хотя мы его поздравляем с Рождеством, Пасхой, но он ничего не отвечает.

СПРАВКА «КП»

Баптизм - одно из направлений протестантского христианства. В Беларуси религиозные общины баптистов официально зарегистрированы.

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