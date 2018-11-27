Полсотни россиян, летевших в Киев из Минска, не пустили в Украину и вернули в Беларусь

Вчера в десяти областях Украины власти страны ввели военное положение – оно начинает действовать с 9 утра 28 ноября. По закону военное положение предусматривает возможность ряда ограничений для граждан страны и туристов - например, комендантский час, особый режим въезда-выезда, осмотр вещей и транспорта, изъятие фототехники... Сегодня выяснилось: за минувшие сутки в Киев не пустили несколько десятков россиян, которые прилетели в Украину с пересадкой в Минске авиакомпанией «Белавиа». После тщательной проверки более чем 30 человек с российскими паспортами пограничная служба Украины отказала во въезде. Россиян первым же рейсом отправят обратно в Минск.

- Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем, - цитируют российские «Известия» одну из пассажирок рейса. По ее словам, подобные случаи начали происходить после 17:00 понедельника, когда на Украине было введено военное положение. Собеседница отмечает, что пассажиры, прибывшие в Киев 26 ноября до этого времени, с такими проблемами не сталкивались.

Представители погранкомитета Беларуси сообщили, что речь идет о 47 гражданах России – их сняли с одного вчерашнего рейса и трех сегодняшних. Причина непропуска не называется - вероятно, эти пассажиры не смогли подтвердить цели своего прибытия. Информации о том, что россиян снимают с рейса других авиакомпаний, например, украинской МАУ, пока нет. В наземных пунктах пропуска никаких проблем пока также не наблюдается.

- В целом вчера в столичных аэропортах в Украину было не пропущено более 75 граждан РФ. В том числе тех, кто летал рейсами из Минска, - цитирует «Укринформ» начальника отдела коммуникаций со СМИ Администрации Госпогранслужбы Андрея Демченко. По его словам, эти граждане в подавляющем большинстве не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину. Кроме того, двух иностранцев не пропустили из-за того, что они посетили временно оккупированный Крым. Все они были возвращены обратными рейсами.

Также в пограничной службе пояснили, что основанием для отказа в пересечении украинской границы иностранцам может стать, в частности, отсутствие соответствующих и надлежащим образом оформленных документов, или отсутствие четкой цели приезда и тому подобное.

В авиакомпании «Белавиа» пока никак не комментируют ситуацию.

Белорусский МИД пока также не комментирует ситуацию, ожидая документы от украинских коллег.

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