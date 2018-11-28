Каждый третий белорус живет меньше чем на 400 рублей в месяц

В этой статистике речь идет не о зарплатах, а о среднедушевых располагаемых ресурсах. Подсчитывают их так: складывают весь доход семьи (зарплаты, пенсии, пособия и так далее), а потом делят на количество человек.

В итоге, по данным выборочного обследования Белстата, самой распространенной оказалась сумма от 300 до 400 рублей. Такая сумма в месяц есть примерно у каждого четвертого (или у 22,2% от числа опрошенных). Следующий по распространенности вариант - от 400 до 500 рублей. Столько денег есть у каждого пятого (20,5%).

Но и тех, у кого денег в два раза больше, тоже хватает. По данным Белстата, располагаемые ресурсы примерно у каждого девятого (или у 11,2%) - больше 800 рублей в месяц. Больше всего людей с такими доходами в Минске. Если говорить отдельно о статистике по столице, то сумма больше 800 рублей в месяц есть почти у каждого четвертого ее жителя (23,1%). Меньше всего людей с таким уровнем ресурсов в Могилевской области - только 6,7%.

Есть и те, кому приходится жить на сумму меньше 200 рублей в месяц. Их больше всего в Витебской области (6% населения), меньше всего - в Минске (0,4%).

Специалисты выяснили также, сколько в Беларуси малообеспеченных семей. Ими считаются те, где на одного человека в месяц приходится меньше бюджета прожиточного минимума (сейчас это 214 руб. 21 коп.). В третьем квартале года, по данным Белстата, таких оказалось 3,9%. Самый высокий риск оказаться за чертой бедности - у семей с несовершеннолетними детьми. Сразу 8% от их общего числа оказались среди малообеспеченных. А реже всего за чертой бедности живут одиночки - то есть семьи, состоящие их одного человека. Таких оказалось 1,6%.