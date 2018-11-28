Объявляем победителей фотоконкурса «Улыбка для мамы»
Месяц на нашем сайте kp.by проходил фотоконкурс «Улыбка для мамы». Читатели радовали нас и друг друга позитивными кадрами: первая беззубая улыбка, веселье на море, счастливые лица детей за семейным столом. «Комсомольская правда» в Белоруссии» и ТМ SILCA определили победителей.
Итак!
Первое место по результатам интернет-голосования заняла 10-месячная красавица Мирза Николь.
Мирза Николь
Второе место по результатам интернет-голосования заняла Анастасия Медведская.
Анастасия Медведская
Победителям достаются подарочные наборы с продукцией ТМ SILCA.
Кроме того, был определен еще один победитель фотоконкурса, приславший, по мнению Организатора, самую впечатляющую и интересную фотографию. Им стал Марк, который с таким удовольствием демонстрирует свои зубки! Приз - также набор с продукцией ТМ SILCA.
Марк
Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей. Улыбайтесь!
БУДЬ В КУРСЕ!
Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила следило жюри. Любое нарушение приравнивалось к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса исключались из общего количества.
ГДЕ ЗАБРАТЬ ПРИЗ?
Победители фотоконкурса могут получить призы в течение одного месяца с момента объявления результатов конкурса в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 1Б, 1-й подъезд, 4-й этаж, 10.00 - 17.00 (по предварительному согласованию по тел. +375 (17) 294-27-04).
Получить приз можно будет лично при предъявлении паспорта.
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