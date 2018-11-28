2018-11-28T10:30:59+03:00
Общество

Объявляем победителей фотоконкурса «Улыбка для мамы»

Определены обладатели самых милых и трогательных кадров
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Месяц на нашем сайте kp.by проходил фотоконкурс «Улыбка для мамы». Читатели радовали нас и друг друга позитивными кадрами: первая беззубая улыбка, веселье на море, счастливые лица детей за семейным столом. «Комсомольская правда» в Белоруссии» и ТМ SILCA определили победителей.

Итак!

Первое место по результатам интернет-голосования заняла 10-месячная красавица Мирза Николь.

Мирза Николь

Мирза Николь

Второе место по результатам интернет-голосования заняла Анастасия Медведская.

Анастасия Медведская

Анастасия Медведская

Победителям достаются подарочные наборы с продукцией ТМ SILCA.

Кроме того, был определен еще один победитель фотоконкурса, приславший, по мнению Организатора, самую впечатляющую и интересную фотографию. Им стал Марк, который с таким удовольствием демонстрирует свои зубки! Приз - также набор с продукцией ТМ SILCA.

Марк

Марк

Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей. Улыбайтесь!

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила следило жюри. Любое нарушение приравнивалось к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса исключались из общего количества.

ГДЕ ЗАБРАТЬ ПРИЗ?

Победители фотоконкурса могут получить призы в течение одного месяца с момента объявления результатов конкурса в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 1Б, 1-й подъезд, 4-й этаж, 10.00 - 17.00 (по предварительному согласованию по тел. +375 (17) 294-27-04).

Получить приз можно будет лично при предъявлении паспорта.

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