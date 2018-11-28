Высокое давление не шутка: инсульт в считаные минуты может прервать вашу жизнь или жизнь самого близкого человека...

Тонометром я научилась пользоваться давно, когда тяжело заболела мама. Этот классический механический прибор - с фонендоскопом, грушей, монометром - хранится у меня до сих пор. Как напоминание о том, что с давлением не шутят, что инсульт в считаные минуты может прервать жизнь самого близкого человека...

Ничего не имею против классики, но после того как самостоятельный контроль давления стал для меня необходимостью, от которой зависит качество всей дальнейшей жизни, я поняла, что хочу измерять давление аппаратом, с которым не надо лишний раз напрягать слух, кисти рук и память. К тому же прочитала, что современная медицина рекомендует для домашнего использования не механические, а автоматические или полуавтоматические тонометры.

Поиск идеального тонометра длился недолго. Я, конечно, изучила последние модели ведущих производителей, но выбор остановила на том, что дала мне протестировать коллега. В нем было все, о чем я мечтала: ум, простота, точность, хорошая память. А еще в нем на корню устранили все, что могло бы исказить показания.

Не знаешь, правильно ли надел манжету? Тонометр даст об этом знать - просигнализирует соответствующим значком на экране. Эту манжету даже затягивать не надо - она каркасная, из гибкого пластика, конусовидная, плотно облегает руку любой толщины.

Не уверена, что трубка, через которую качается воздух, расположена там, где нужно? Чтобы показания были точные, она должна находиться прямо над артерией. Чтобы измеряющий давление не отклонился от курса, для ориентира на манжетах есть артериальная метка. Но меня это теперь не волнует! В моем тонометре манжета не простая, а интеллектуальная. Как ее ни крути - а измеришь все равно правильно. Такого я еще не встречала! Именно эта опция стала решающей при выборе тонометра.

Умной в моем тонометре оказалась не только манжета.

- Здесь очень интересная система, - обратил внимание продавец. - Обычно в тонометрах воздух сначала накачивается и на фазе стравливания измеряется давление. Здесь давление измеряется дважды - на фазе нагнетания воздуха в манжету и на фазе стравливания. Это дополнительная гарантия контроля точности. И никакого дополнительного давления на сосуды! Поэтому именно этот тонометр, который вы выбрали, рекомендуется для измерения давления у больных сахарным диабетом. У них же из-за атеросклероза сосуды быстро теряют эластичность, становятся жесткими. Такая же проблема у пожилых людей - у них сосуды достаточно хрупкие, жесткие, и когда они сдавливаются, это влияет на точность.

О том, что измерение давления и пульса этим тонометром начинается с нажатия кнопки, даже не стоит рассказывать - это же автомат, ему так положено. Но я обязательно расскажу, какую еще интересную информацию он выдал, каким языком со мной общался и насколько полезным вообще оказался в моей жизни.

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Измерять давление надо обязательно, когда меняется погода, самочувствие или лечение

Если вы пришли в поликлинику к окулисту и он начинает измерять вам давление - не удивляйтесь. Гипертония стала такой серьезной проблемой, что у нас на уровне Минздрава принято решение: пациенту, который впервые обратился в поликлинику в течение года, обязательно должны измерить давление. Если не в доврачебном кабинете, то на приеме у любого специалиста, к которому он попал.

Что может случиться, если долго не замечать повышенное давление? Можно ли организовать полноценный контроль давления на дому? Надо ли его измерять здоровым людям? Об этом нам рассказала Мария Ливенцева, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертензии РНПЦ «Кардиология».

Мария Ливенцева, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертензии РНПЦ «Кардиология».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- К повышению артериального давления склонны даже дети, но у них оно оценивается не так, как у взрослых, - учитывается пол, возраст, вес. В зависимости этих параметров существуют свои нормы артериального давления, - отмечает Мария Михайловна. - Дети, у которых есть склонность к повышенному артериальному давлению, становятся взрослыми, на них наваливаются еще и специфические факторы риска. Это и избыток соли в пище, и стрессы, и многие другие факторы, на фоне которых и развивается гипертония. В Беларуси на конец 2017 года повышенное давление выявлено у 2 225 190 человек! Так что в любом возрасте культурный человек должен хотя бы раз в год измерять давление. Обязательной эта процедура становится после 40 лет.

Если давление повысилось из-за скандала с мужем - это не обязательно начало гипертонии

- Сейчас у многих дома есть тонометры. Их покупают на всякий случай даже те, у кого пока особых проблем с давлением нет. Врачи серьезно относятся к этим домашним измерениям?

- Домашнему измерению давления сейчас придается огромное значение во всем мире. Кто-то ходит в поликлинику, кто-то нет, а контролировать давление надо, особенно если речь идет не только о борьбе с факторами риска, но и о лечении. Высокое давление - это большой риск развития инсульта, инфаркта или почечной недостаточности. И когда человек, принимая лекарства, очень сильно бесконтрольно снижает давление - это тоже очень плохо, потому что являясь органами-мишенями при артериальной гипертонии, страдают уже от низкого давления головной мозг, сердце, почки.

Чтобы эти измерения были точными, важно выбрать правильный аппарат и правильно оценивать результат. Иногда, измерив давление один раз, люди склонны воспринимать его повышение как криз, вместо того чтобы измерить еще раз и другой, взять среднюю величину (в современных тонометрах даже есть такая функция).

- То есть, если давление повысилось из-за скандала с мужем, проблемы на работе, двойки в дневнике ребенка - это еще не начало гипертонии и не повод принимать таблетку?

- Самолечением заниматься нельзя! Если повышенное давление зафиксировалось первый раз, нужно, чтобы помощь оказывал врач. Он разберется, что это было - реакция на обстоятельства или это начало проявления заболевания. Да, давление может повышаться и из-за переживаний, и после физической нагрузки, а через пять минут возвращаться к нормальным показателям, и в этом нет ничего страшного. Патология - это когда давление повысилось и остается на этом повышенном уровне длительное время.

Если общее состояние на фоне поднятия давления не изменилось, надо в течение ближайшего дня постараться обратиться к врачу. Но если изменения есть - вызывайте «скорую».

Считать, что выпил флакон таблеток и выздоровел, - большая ошибка

- Границы нормального давления сегодня - это уже не 120/80. Сориентируйте, где допустимый предел.

- Давление должно быть не выше 140/90, но не ниже 120/70. Если вы здоровый человек, у вас постоянное давление 110/70 и вы не испытываете никаких неприятных ощущений, то это нормально. Но если у вас артериальная гипертензия, вы регулярно принимаете препараты, то снижать давление, например, до 100/50 вам нельзя.

- То есть, даже если препарат подобран правильно, он помогает, расслабляться нельзя - давление может со временем отклониться в ту или иную сторону. Получается, надо и таблетки принимать, и давление измерять каждый день?

- Только в том случае, когда что-то меняется: будь то погода, что-то самочувствии или лечение. Чтобы новый препарат развернулся в полную силу, нужна неделя - вот в этот период надо контролировать давление утром после пробуждения и часов в 7 - 8 вечера каждый день. Измерить давление надо, если как-то необычно голова заболела или погода поменялась, но до этого не пить никаких таблеток! Ведь головная боль может быть признаком высокого давления, а иногда - низкого.

У женщин во время менопаузы (а это самое благодатное время для начала гипертонии) более тщательный контроль давления должен быть.

- Гипертонию можно вылечить раз и навсегда?

- Артериальная гипертония не имеет обратного развития. Она развивается вперед, затрагивая органы-мишени: головной мозг, сердце, почки, сосуды. И курсовой прием лекарств от гипертонии, когда человек считает, что пропил флакон таблеток и выздоровел, - большая ошибка. Болезнь никуда не ушла!