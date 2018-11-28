Кинотеатры Silver Screen и VOKA предлагают в декабре зрителям «единый билет»

Отличная новость для любителей кино! Запланируйте в декабре посещение кинотеатра Silver Screen cinemas. И в качестве приятного бонуса вы получите код для доступа в течение месяца в онлайн-кинотеатр VOKA, в котором есть все: новинки кино, фильмы - лауреаты премии «Оскар», авторское кино, не попавшее в широкий прокат в Беларуси, документальные картины, концерты, спортивные трансляции, спектакли, а также фильмы на белорусском языке и языке оригинала - для тех, кто хотел бы учиться онлайн.

Покупая билет в кино в декабре, вы получите «два в одном»

Казалось бы, разве может быть выгодно такое сотрудничество онлайн- и офлайн-кинотеатрам - ведь они конкуренты. Оказывается, наоборот. Опыт аналогичных коллабораций в других странах показывает, что количество зрителей увеличивается в два раза.

Цена билетов в кинотеатры Silver Screen cinemas во время акции не изменится.

- Мы хотим стереть границу между онлайном и офлайновыми развлечениями. Чтобы человек мог буквально в один клик выбирать, где, когда и на каком экране смотреть видеоконтент. По сути, это совершенно новый формат развлечений, в котором разнообразие онлайн-контента дополнено зрелищностью современного кинозала, - считает заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту velcom Антон Бладик.

Символический билет подписывает коммерческий директор сети кинотеатров Silver Screen cinemas Олег Троник.

Уже с 1 декабря «единый билет» будет доступен для приобретения в кассах сети кинотеатров и на сайте www.silverscreen.by. При этом цена на билет останется неизменной: от 8 рублей. Активировать промокод VOKA можно будет до 1 июля на сайте www.voka.tv. Сразу после регистрации пользователь получает доступ к коллекции видеосервиса. Причем код можно ввести сразу в несколько гаджетов - например, в смартфон, телевизор и компьютер.

Сотрудничество будет продолжено и в следующем году, - обещают коммерческий директор сети кинотеатров Silver Screen cinemas Олег Троник (слева) и заместитель гендиректора по цифровым платформам и контенту velcom Антон Бладик.

- Мы планируем и в будущем развивать наше сотрудничество, - отметил коммерческий директор сети кинотеатров Silver Screen cinemas Олег Троник. В начале 2019 года презентуем курсы английского языка с показом фильмов на языке оригинала и комментариями преподавателя языковой школы. Ничего подобного в Беларуси еще не было! Постепенно кинотеатры превратятся в полноценные развлекательные центры для всей семьи, где можно проводить время целый день. Наряду с кинофильмами мы будем демонстрировать сериалы, театральные постановки, концерты мировых исполнителей, а также организуем спортивные трансляции и даже проведем чемпионат по играм в VR-очках».