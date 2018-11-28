2018-11-28T22:34:17+03:00
Здоровье

Можно ли вылечить простуду малиновым вареньем и не идти на работу, если нет температуры?

Разбираем мифы о простуде с медиком
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Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Вместе с провизором-рецептаром Ангелиной Плаксуновой отвечаем на вопросы, кто заболеет гриппом после прививки и можно ли заразить окружающих без температуры

Если не носить шапку и одеваться не по сезону, можно простыть?

А еще если выйти на улицу с недосушенной головой или промочить ноги. К этой же категории можно отнести и сквозняки, а категория называется «переохлаждение». У каждого человека есть своя микрофлора в организме, в которой, помимо хороших микроорганизмов, существуют еще и условно патогенные. Когда снижается иммунитет, они могут вызывать различные заболевания - синуситы, тонзиллиты, например. Переохлаждение местное (если ходим без шапки) или общее (если носим одежду не по сезону) вызывает снижение иммунитета и угнетение микрофлоры, нарушает нервно-рефлекторные механизмы защиты. В этом случае условно патогенные микроорганизмы могут начинать действовать. А еще в этом случае увеличивается риск заразиться от кого-то. Но актуально это в основном для тех людей, которые не закалены холодом и не укрепляют иммунную систему - правильное питание, применение антиоксидантов (витамины А, Е, С), занятия спортом.

Если не вылечить простуду, она может перерасти в грипп?

Обычно простудой называют инфекцию дыхательных путей, вызванную другими вирусами кроме вируса гриппа. Грипп - это самостоятельное заболевание, вызванное соответствующим вирусом. Поэтому простуда не может самостоятельно перейти в грипп, если не произошло дополнительное заражение другим вирусом. Также возможно сразу после перенесенной простуды заболеть гриппом, если иммунитет не успел окрепнуть. Поэтому лучшее решение - внимательно относиться к профилактике инфекций, чтоб не болеть вообще.

pharmland.by

Поможет ли от простуды горячая ванна, малиновое варенье?

Горячая ванна при наличии температуры противопоказана. Малиновым вареньем не спастись, оно может оказать жаропонижающее действие, но слабое, потому что ацетилсалициловой кислоты в нем мало. Однако морс с малиновым вареньем может стать хорошим помощником в борьбе с простудой и гриппом: вирус и все продукты его жизнедеятельности выводятся почками. Но если человек сбивает температуру аспирином, то малину лучше не употреблять.

Нужно взять себе за правило - пить много витаминных морсов. Лучше из свежемороженых кислых ягод, а если их не найдется, на крайний случай подойдет и варенье - в нем хоть и мало витамина С, но он есть. Кислые ягоды нужно заливать теплой, а не горячей водой и пить такие морсы можно тем, у кого не очень воспаленное горло. При воспаленном горле лучше обойтись морсами из засахаренных ягод или варенья.

Если сделать прививку от гриппа, обязательно переболеешь гриппом в легкой форме?

При вакцинации вводится донельзя ослабленный вирус гриппа. Вирусы, используемые в вакцинах, не приводят к заболеванию гриппом. В зависимости от типа вакцины у некоторых людей могут наблюдаться слабо выраженные расстройства (включая насморк, заложенность носа, повышение температуры тела, боль в горле). Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины носят более мягкий и транзиторный характер по сравнению с симптомами гриппозной инфекции. Статистика показывает, что люди, привитые по всем правилам качественными вакцинами, в 80% не заболевают гриппом, а если и заболевают, то грипп у них протекает в более легкой форме, чем у непривитых.

При простуде обязателен постельный режим?

Стоит отталкиваться от собственных ощущений. Если состояние совсем разбитое, лучше экономить силы, потому что энергия нужна иммунитету. Если самочувствие позволяет, то не обязательно круглосуточно лежать в кровати. Например, при кашле особенно полезна физическая активность. В любом случае при простуде нужно своевременное лечение и ответственный подход. Лучше уйти на больничный, можно пить симптоматические лекарства (антибиотики при вирусной инфекции не помогут). Если температура не спадает на 4 - 5-й день, нужно обязательно обратиться к врачу.

А если нет температуры, можно идти на работу, не заражу коллег?

Температура - это показатель того, что организм сопротивляется и борется. Однако простуда не обязательно сопровождается температурой, это зависит от вида вируса и состояния здоровья человека. Поэтому даже если нет температуры, но есть другие признаки вирусной инфекции - слезотечение, чихание, боль в горле, ломота в мышцах и суставах - лучше посидеть дома и поберечь себя и окружающих.

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