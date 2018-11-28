Можно ли вылечить простуду малиновым вареньем и не идти на работу, если нет температуры?

Вместе с провизором-рецептаром Ангелиной Плаксуновой отвечаем на вопросы, кто заболеет гриппом после прививки и можно ли заразить окружающих без температуры

Если не носить шапку и одеваться не по сезону, можно простыть?

А еще если выйти на улицу с недосушенной головой или промочить ноги. К этой же категории можно отнести и сквозняки, а категория называется «переохлаждение». У каждого человека есть своя микрофлора в организме, в которой, помимо хороших микроорганизмов, существуют еще и условно патогенные. Когда снижается иммунитет, они могут вызывать различные заболевания - синуситы, тонзиллиты, например. Переохлаждение местное (если ходим без шапки) или общее (если носим одежду не по сезону) вызывает снижение иммунитета и угнетение микрофлоры, нарушает нервно-рефлекторные механизмы защиты. В этом случае условно патогенные микроорганизмы могут начинать действовать. А еще в этом случае увеличивается риск заразиться от кого-то. Но актуально это в основном для тех людей, которые не закалены холодом и не укрепляют иммунную систему - правильное питание, применение антиоксидантов (витамины А, Е, С), занятия спортом.

Если не вылечить простуду, она может перерасти в грипп?

Обычно простудой называют инфекцию дыхательных путей, вызванную другими вирусами кроме вируса гриппа. Грипп - это самостоятельное заболевание, вызванное соответствующим вирусом. Поэтому простуда не может самостоятельно перейти в грипп, если не произошло дополнительное заражение другим вирусом. Также возможно сразу после перенесенной простуды заболеть гриппом, если иммунитет не успел окрепнуть. Поэтому лучшее решение - внимательно относиться к профилактике инфекций, чтоб не болеть вообще.

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Поможет ли от простуды горячая ванна, малиновое варенье?

Горячая ванна при наличии температуры противопоказана. Малиновым вареньем не спастись, оно может оказать жаропонижающее действие, но слабое, потому что ацетилсалициловой кислоты в нем мало. Однако морс с малиновым вареньем может стать хорошим помощником в борьбе с простудой и гриппом: вирус и все продукты его жизнедеятельности выводятся почками. Но если человек сбивает температуру аспирином, то малину лучше не употреблять.

Нужно взять себе за правило - пить много витаминных морсов. Лучше из свежемороженых кислых ягод, а если их не найдется, на крайний случай подойдет и варенье - в нем хоть и мало витамина С, но он есть. Кислые ягоды нужно заливать теплой, а не горячей водой и пить такие морсы можно тем, у кого не очень воспаленное горло. При воспаленном горле лучше обойтись морсами из засахаренных ягод или варенья.

Если сделать прививку от гриппа, обязательно переболеешь гриппом в легкой форме?

При вакцинации вводится донельзя ослабленный вирус гриппа. Вирусы, используемые в вакцинах, не приводят к заболеванию гриппом. В зависимости от типа вакцины у некоторых людей могут наблюдаться слабо выраженные расстройства (включая насморк, заложенность носа, повышение температуры тела, боль в горле). Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины носят более мягкий и транзиторный характер по сравнению с симптомами гриппозной инфекции. Статистика показывает, что люди, привитые по всем правилам качественными вакцинами, в 80% не заболевают гриппом, а если и заболевают, то грипп у них протекает в более легкой форме, чем у непривитых.

При простуде обязателен постельный режим?

Стоит отталкиваться от собственных ощущений. Если состояние совсем разбитое, лучше экономить силы, потому что энергия нужна иммунитету. Если самочувствие позволяет, то не обязательно круглосуточно лежать в кровати. Например, при кашле особенно полезна физическая активность. В любом случае при простуде нужно своевременное лечение и ответственный подход. Лучше уйти на больничный, можно пить симптоматические лекарства (антибиотики при вирусной инфекции не помогут). Если температура не спадает на 4 - 5-й день, нужно обязательно обратиться к врачу.

А если нет температуры, можно идти на работу, не заражу коллег?

Температура - это показатель того, что организм сопротивляется и борется. Однако простуда не обязательно сопровождается температурой, это зависит от вида вируса и состояния здоровья человека. Поэтому даже если нет температуры, но есть другие признаки вирусной инфекции - слезотечение, чихание, боль в горле, ломота в мышцах и суставах - лучше посидеть дома и поберечь себя и окружающих.