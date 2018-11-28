На днях интернет всколыхнула новость: московский медцентр, куда люди обращаются за оказанием самых разных видов услуг - от психиатрии и стоматологии до косметических и хирургических операций, предложил новый вид услуг для девочек до 12 лет - «женское обрезание по религиозным или ритуальным мотивам». Официально название операции звучит как «клиторэктомия».

Приводим цитаты с сайта медцентра. «Медицинских показаний для этой операции нет, вмешательство проводится по религиозным или ритуальным мотивам». Там же, на сайте, в анонсе процедуры есть примечание со следующим смыслом: поскольку операция является «калечащей», проводить ее «необходимо не в домашних условиях, а в медицинской клинике».

В центре предлагают сделать обрезание трех видов (напоминаем, речь идет о девочках до 12 лет!), вплоть до инфибуляции. Под инфибуляцией подразумевается операция, цель которой - создать полное препятствие для полового акта. Было на сайте и описание операции: «иссекается клитор с капюшоном, малые половые губы, а большие сшиваются».

Ампyтация женских гениталий по сей день пpактикyется в Сyдане, Сомали, Мали, кое-где в Эфиопии, Египте, Тонзании, Севеpной Hигеpии…

Смысл операции - в удалении клитора и малых половых губ, чтобы лишить женщину возможности получать сексуальное наслаждение. В случае с инфибуляцией, то есть с третьим, самым варварским способом женского обрезания, добавляется также сшивание больших половых губ. Оставляют только небольшое отверстие для мочеиспускания. А когда девочку выдают замуж, отверстие немного распарывают.

В белорусских медцентрах женское обрезание не делают. И родители девочек за такими услугами к медикам, к счастью, тоже не обращаются. Фото: pozitivmed.ru

Медики: «Женское обрезание - дикость»

Мы обзвонили минские клиники, чтобы узнать, есть ли такая услуга в Минске. Но женского обрезания в наших частных и государственных клиниках не нашли. Однако есть услуги мужского обрезания, к которым, как оказалось, все чаще прибегают не только мужчины-мусульмане и иудеи, но и христиане. По самым разным причинам - от медицинских и личных до религиозных.

В центре пластической хирургии «ЭДАРАН» мы нашли услугу женской интимной пластики, в том числе пластики малых и больших половых губ, восстановление девственной плевы…

- То женское обрезание, о котором говорите вы, ужасает, - рассказывает сотрудница центра пластической хирургии.- По крайней мере, в наш центр за такой услугой никто никогда не обращался на протяжении всех 20 лет моей практики.

- В нашей стране подобный вид медицинских услуг официально запрещен?

- В нашем медцентре существует определенный перечень услуг, которые мы можем оказывать пациентам. Его утверждает Министерство здравоохранения. Оно же выдает разрешение на проведение определенных видов операций. Женского обрезания, о котором идет речь, в этом перечне, конечно, нет. Это абсолютная дикость.

Белорусские мусульмане: «Ислам не допускает калечить людей»

Чаще всего мужское обрезание делают мужчины-мусульмане. Как белорусские мусульмане относятся к новости о проведении женского обрезания, мы спросили у председателя Совета имамов мусульманского религиозного объединения в Беларуси Дмитрия Радкевича.

- Врачи давали клятву Гиппократа. Если там делают, как вы говорите, «калечащую операцию», как такое возможно? - недоумевает Дмитрий Мустафович.- Что касается женского обрезания в исламе, то канонически оно не установлено. Но о мужском обрезании сказано в Сунне - священном мусульманском предании. То есть это было в практике нашего пророка, а значит, считается одобряемым. О женском обрезании в Сунне не сказано. Да, я тоже слышал, что в некоторых народах Африки такое практикуется. Но среди мусульман семитских регионов, тюркских народов и нашего региона об этом даже не говорится. Любое безосновательное увечье человека согласно Корану - запретно. Вне зависимости от религиозной мотивации. И среди белорусских мусульман никто из родителей девочек с подобными идеями к нам никогда не обращался.

Справка «КП»

А КАК У НИХ

В Азии женское обpезание практикуется сpеди мyсyльманских общин на Филиппинах, в Пакистане, Малайзии и Индонезии. Обрезание делают девочкам в возрасте до 10 - 12 лет и без их согласия. Считается, что после удаления наружных гениталий либидо притупится и женщина будет выполнять только свою основную функцию. То есть рожать детей. Если же у девушки не обрезаны половые губы, ее просто не возьмут в жены, потому что необрезанные девушки якобы сексуально ненасытны, будут изменять своим мужьям или станут проститутками. Подобное издевательство над девочками и женщинами до сих пор проводят в Южном Йемене, Аpабских Эмиpатах, Бахрейне и Омане, а также в Латинской Амеpике - в Бpазилии, Перу и Восточной Мексике. В некотоpых нигерийских регионах люди до сих пор веpят, что если пpи pодах младенец головой коснется клитоpа, то обязательно yмpет. Поэтомy клитоpодектомию пpоизводят на шестом месяце беpеменности. В некоторых племенах считается, что если клитоp не отpезать, он выpастет до pазмеpов мyжского члена. А по мнению общества Сомали и Севеpного Сyдана, неyдаленный клитоp пpевpащает женщинy в пpоститyткy, несмотря на то, что 80% местных проституток все же обрезаны. Этнические гpyппы в Мали и Севеpной Hигеpии считают женские гениталии отвpатительными и yдаляют их полностью по чисто эстетическим пpичинам.