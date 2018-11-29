2018-11-29T22:20:55+03:00
Общество

В Витебске любой желающий может купить себе трамвай

Ездить на покупке не получится, а вот переоборудовать в дачный домик или теплицу - запросто
Наталья ПАРТОЛИНА
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Вот такой трамвайчик можно купить в Витебске. Правда, цепляться за провода ему будет нечем - пантограф и некоторые другие детали продавцы оставляют себе. Фото: Сергей СЕРЕБРО.Вот такой трамвайчик можно купить в Витебске. Правда, цепляться за провода ему будет нечем - пантограф и некоторые другие детали продавцы оставляют себе. Фото: Сергей СЕРЕБРО.
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В Витебске распродают трамваи. Не все, только списанные. Таковых у филиала «Городской электрический транспорт Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» всего три. Продают их не целиком. Перед продажей с трамвая снимают аккумуляторы, пантографы (то, чем трамваи цепляются за провода) и некоторые другие детали. В салонах же все остается так, как было - и кресла, и отделка. Купить трамвай может не только предприятие или организация, но и любой желающий. Если захочет и если денег хватит.

- Ориентировочная стоимость одного трамвая - 7500 рублей, - рассказал ведущий инженер предприятия Яков Сиваков. - Столько мы выручим, если сдадим трамвай в металлолом. Если появится покупатель с серьезными намерениями, проведем независимую оценку и установим окончательную стоимость.

Раньше списанные трамваи на металлолом и сдавали. Это первая попытка витебских транспортников найти им вторую жизнь. Если покупатели заинтересуются и выкупят трамваи по цене выше металлоломной, такая практика наверняка приживется.

Зачем вообще покупать трамвай, если кататься на нем по городу не получится, и даже не выйдет переделать его в дом на колесах? «Комсомолка» собрала несколько идей. Например, трамвай можно установить как памятник, собственно, трамваю. Можно оборудовать в нем мини-музей или кафе. Можно поставить вагон на загородном участке вместо дачного домика или переделать под теплицу. Один умелец из Кирова сделал корпус яхты из списанного автобуса. Может, и трамвай для чего-то подобного сгодится?

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