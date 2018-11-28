2018-11-28T14:54:16+03:00
Общество

Появилось видео аварии с машиной «Стрелы», перекрывающей проспект для vip-делегации

«Крайслер» перекрыл две полосы движения – среагировать успели не все [видео]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Машина «Стрелы», которая перекрывала проспект для vip-делегации, попала в аварию. Кадр с видеорегистратора.Машина «Стрелы», которая перекрывала проспект для vip-делегации, попала в аварию. Кадр с видеорегистратора.
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Все случилось во вторник, 27 ноября, в полшестого вечера на проспекте Независимости в районе пересечения со МКАДом. Рейсовый автобус МАЗ маршрута Минск - Борисов врезался в «Рено», которое отбросило в «Крайслер» подразделения «Стрелы». Это спецподразделение ГАИ, которое занимается в том числе сопровождением высших должностных лиц нашей страны и глав делегаций иностранных государств.

В интернете появилось видео с регистратора машины, которая ехала навстречу, и стала понятна картина аварии. Видно, что автомобиль «Стрелы» с красными и синими мигалками выезжает со внутреннего кольца МКАДа на проспект Независимости, чтобы остановить поток. Машины останавливаются. Но «Рено», ехавшее в среднем ряду перестроилось в свободный левый ряд. Позади ехал белый автобус, который остановиться не успел. Видно, что водитель автобуса пытался избежать столкновения и взял левее, но все равно правой частью машина задела «Рено». Автомобиль отбросило - и он ткнул носом прямо в бок «Крайслеру». Удары были несильными, никто не пострадал.

Зачем «Крайслер» выехал на середину проспекта? В ГАИ сообщили: «Крайслер» перекрывал две полосы движения в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспорта делегации». В этот день в Минске проходило заседание Евразийского межправительственного совета - съехались премьер-министры стран-участниц ЕАЭС, включая Дмитрия Медведева. О том, кто виноват в этой аварии, говорить рано - ведется проверка.

На проспекте Независимости автобус снес легковушку, досталось и машине Стрелы . Источник: Сергей Корбит

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