В конце ноября погода заставила нас одеться по-зимнему: пришло время доставать из шкафов теплые пуховики и сапоги. Ждать ли в ближайшее время сильных морозов и увидим ли мы снежные сугробы на Новый год?

- В последние дни ноября в Беларуси ожидается морозная погода без существенных осадков, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В среду днем, 28 ноября -1…-7 градусов, в ночь на четверг -8…-15, местами до -18. Максимальная температура днем в четверг, 29 ноября, -2…-9. В пятницу днем - максимум -2…-8.

Какой будет наступающая зима по народным приметам, мы узнали у этнолога Елены Довнар-Запольской:

- Есть несколько дат, по которым определяют погоду на зиму, - говорит Елена Михайловна. - Например, 4 ноября был день поклонения иконе Казанской богоматери. В народе говорят: «Что Казанская покажет, то и зима скажет». Судя по тому, что в этот день было сухо, почти без снега и около нуля, зима, скорее всего, не будет очень морозной и снежной. Обратите внимание на то, что в этом году было мало рябины, а это тоже говорит о том, что сильных морозов ждать не стоит.

Птицы в этом году улетели поздно, а на иве листья до сих пор зеленые – все это тоже указывает на то, что трескучих морозов в ближайшее время не будет. А погоду на Новый год в народе определяли по Дмитриеву дню 8 ноября.

- Поскольку в этот день осадков не было, значит, на Новый год со снегом будет напряженка, - говорит этнолог.

А еще Елена Михайловна советует обратить внимание на погоду 1 декабря. Первая половина дня покажет, каким будет начало зимы, обед – середину, а вечер – то, какую погоду ждать в конце зимы.

Любопытно, что долгосрочный прогноз на сайте accuweather.com тоже не обещает нам крепких морозов и снежных сугробов в новогоднюю ночь. Ожидается небольшой снег и легкий минус: днем 30 декабря в Минске -2 градуса, ночью -4, 1 января -2. Но надо учитывать, что это долгосрочной прогноз, который не отличается высокой точностью и еще может измениться. Кстати, если посмотреть предварительный прогноз на этом сайте на все зимние месяцы, то можно сделать вывод: белорусов ждет еврозима, а теплые шубы и меховые сапоги нам вряд ли пригодятся.