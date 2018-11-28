«Ребенок-модель с пухлыми щечками уже не в тренде, а вот лопоухий - самое то!»

Судя по тому, что в Беларуси работает около 20 детских модельных агентств, это направление сейчас популярно: мамы и папы водят малышей на кастинги, делают им портфолио, а кто-то даже готов заплатить за то, чтобы его чадо где-нибудь засветилось. Что же нужно, чтобы ребенок стал звездой модельного бизнеса?

25-летняя хозяйка минского модельного агентства Ann Models Анна Ляшенко работает на международном уровне: ее подопечные ездят на съемки в Италию, Францию и Китай, рекламируют одежду от Юдашкина и Lanvin, снимаются в клипе у Басты. На кастинг, который недавно прошел в агентстве, родители привели около 500 детей в возрасте от 3 до 15 лет.

На съемках клипа Басты. Фото: личный архив

- Аня, по какому принципу детей выбирают в модели?

- Сейчас востребован славянский типаж: светлые волосы, голубые глаза. Мы очень ждем, когда в моду войдут брюнеты-кареглазики, но их пока не особенно охотно берут в рекламные кампании. Есть мода на нетипичную красоту - например, на лопоухих детей. Еще недавно были востребованы конопатые рыжики, но сейчас эта мода проходит. Кроме того, ребенок должен быть стройным, без щечек.

- Без щечек? Это несправедливость! Малыши со щечками такие обаятельные.

- Я тоже надеюсь, что мода скоро изменится. Но сейчас все хотят, чтобы дети были со скулами, худенькие. Ведь стандартная одежда шьется на стройных детей. Поэтому если мы видим, что ребенок за лето хорошо отдохнул и наел щеки, то на его место мы возьмем более стройного, который сможет работать.

Для рекламы чаще выбирают блондинок, но для съемок бренда Lanvin пригласили девочку с темными волосами - Диану Веденееву (на переднем плане). Фото: личный архив

- Дети из вашего агентства участвовали в съемках клипа Басты. А как они туда попали?

- К нам обратились российские продюсеры, которые искали детей для съемок клипа в Минске на песню «Папа What's up». Эта песня про семьи, где папы часто бывают в командировках и общаются с детьми через интернет. Ребятам нужно было сыграть детей из такой семьи. На кастинге ребят просили рассказать о себе, ответить на вопросы. В итоге продюсеры пригласили на съемки двух наших ребят - Всеволода Бойдака и Милу Бондарь.

Чтобы открыть модельное агентство в 19 лет, Анна Ляшенко работала вокалисткой в караоке. Фото: личный архив

«Никаких обложек за деньги родителей»

- Чтобы ребенок стал моделью, родители должны вкладывать деньги в его продвижение?

- Расходы родителей - это плата за обучение и расходы на фотосессию. Например, в нашем агентстве обучение стоит около $50 - 60 в месяц. Если через год ребенок попадает в основной состав, платить за занятия не нужно. Профессиональное портфолио стоит примерно $50 - 100. Если у одного ребенка 40 профессиональных снимков, а у другого одно фото на телефоне на фоне шкафа, вряд ли заказчик выберет ребенка возле шкафа.

- Часто ли родители предлагают заплатить за то, чтобы фото ребенка попало на обложку журнала?

- Часто, но мы говорим: никаких платных съемок! Ведь если так будут работать все, сфера просто себя изживет, а мы хотим поднимать уровень детской моды в нашей стране. Ребенок должен получать гонорар.

В школе моделей ребята изучают актерское мастерство, сценическую речь, фотопластику, хореографию, учатся ухаживать за собой. Фото: личный архив

- Какую максимальную сумму дети могут получить за съемки?

- Это больше вопрос престижа, детские гонорары не такие большие. За границей это $200, $500 - в зависимости от бренда.

- Родителям оплачивают поездки за границу с детьми?

- Чаще всего принимающая сторона оплачивает расходы на перелет и проживание. С детьми летит либо кто-то из родителей, либо я.

В ноябре Анна и ее команда провели в Минске ANNmodels Fashion Show, в котором приняли участие 400 детей и дизайнеры из Беларуси, Италии, США и других стран. Фото: личный архив

- А самим детям нужна школа моделей? Есть мнение, что это занятие не по возрасту и лучше бы дети играли во дворе, чем ходили по подиуму.

- А для чего детям нужно ходить на танцы, заниматься пением или спортом? Помимо дефиле в школе моделей много других занятий для общего развития: ребята изучают актерское мастерство, сценическую речь, фотопластику, хореографию, учатся ухаживать за собой. Не все станут моделями, но все получат интересный опыт и знания.

- Многие сомневаются: нужно ли мальчиков отдавать в модели?

- Это стереотип, который надо разрушать. Некоторые мамы первое время говорили мужьям, что ведут сыновей на танцы, а не в школу моделей. Но у нас уже очень много переубежденных родителей. Для мальчиков созданы отдельные группы, с программой, направленной на то, чтобы растить не мальчиков-моделей, а джентльменов, которые могут постоять друг за друга, помогают девочкам. У ребят есть занятия спортом с силовыми тренировками, а дефиле у них не такое, как у девочек.

Мальчиков-моделей учат быть джентльменами. Фото: личный архив

- В детском модельном бизнесе было несколько скандалов из-за снимков, где девочки были с макияжем, в белье, на каблуках, в совсем не детских позах. Такие фото появились даже на страницах Vogue и вызвали сильную волну негатива. Для вас важно, на какие съемки приглашают детей?

- Я не поддерживаю такой подход, для меня важна моральная составляющая. В моем представлении детская мода - это просто демонстрация детской одежды. Я за то, чтобы показывать детскую непосредственность, натуральность, эмоции. Конечно, мы всегда заранее выясняем идею съемки.

Модель агентства Ann Models (справа) рекламирует одежду от Юдашкина. Фото: личный архив

«Между сеансами химиотерапии летала с детьми на съемки в Европу»

- Вы очень рано открыли модельное агентство - в 19 лет. Сложно было начинать?

- Я из многодетной семьи, у меня есть три младшие сестры и брат. Однажды мой друг-фотограф предложил сделать снимки сестер, а потом сводить их на кастинг для съемок в рекламе. Все это сопровождалось таким невероятным азартом, что мне захотелось это продолжить. И вот уже ко мне стали обращаться мамы подружек с просьбами взять их детей. Я создала группу ВКонтакте, а потом открыла ИП. Правда, со временем я поняла, что это достаточно злой бизнес.

Анна и ее модели за кулисами модного показа. Фото: личный архив

- Почему злой?

- Например, был случай, когда конкуренты за два дня до показа обзвонили дизайнеров, с которыми мы работали, и предложили им выгодный проект с условием, что они откажутся работать с нами…

- У вас были деньги для того, чтобы начать бизнес?

- Нет, поэтому я нашла вторую работу, которая поначалу позволила мне арендовать зал для занятий. По образованию я маркетолог, но работать пошла вокалисткой в караоке. Денег на то, чтобы платить зарплату преподавателям, не хватало. Очень повезло, что мне встретились люди, которые были готовы поддерживать меня бесплатно. Первые три года работали в ноль, старались хвататься за все проекты, которые нам предлагали в Беларуси, и постепенно становились на ноги. Сейчас у меня работают 15 сотрудников, а в агентстве занимаются 400 детей.

Дети из агентства Ann Models работают в Беларуси и за рубежом. Фото: личный архив

- Сложно было выйти на международный уровень?

- Очень сложно. Я долго стучалась во все двери и не могла понять, как работает этот бизнес за пределами Беларуси. Я пыталась вести переговоры и однажды нашла агента, который работает с европейскими модельными агентствами. Она обратила внимание на одну из наших девочек - Альбину Токареву. Это было полтора года назад и это был наш прорыв: Альбина стала лицом рекламной кампании знаменитого итальянского бренда «Фан Фан». Бигборды с ее фото висели по всей Италии! Она пробила нам дорогу в Европу, и с тех пор туда стали приглашать и других детей из нашего модельного агентства.

Альбина Токарева возле билборда со своим изображением. 7-летняя девочка стала лицом рекламной кампании итальянского бренда «Фан Фан». Фото: личный архив

- Примерно год назад вы написали пост в Инстаграме о своей болезни (у Ани обнаружили рак. – Ред.) Что вам помогло справиться?

- Первое время от паники и шока я не знала, как дальше действовать и строить планы. Мы тогда только начали набирать обороты на международном уровне, и я понимала, что либо вся проделанная работа идет насмарку, либо мы продолжаем работать в тех обстоятельствах, которые есть. Поэтому между курсами химиотерапии я летала в Европу с детьми. Удивительно другое: как люди отреагировали на этот пост. Родители ребят, которые у нас занимаются, стали присылать записочки от них с пожеланиями «чтобы Аня выздоровела». К моему дню рождения записали песню под названием «Живи». Я думаю, что мне помогла поправиться моя работа и та огромная поддержка окружающих, которая у меня была.