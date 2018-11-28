2018-11-28T17:22:41+03:00
Дом. Семья

«Перестаньте это делать! Из-за батона птицы не могут даже на лапы встать, не то что летать!»

От несвойственной им пищи птицы толстеют, слабеют и могут погибнуть
Наталья ПАРТОЛИНА
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Лебеди, которых кормят булками и хлебом, рискуют растолстеть и получить заболевание печени. Фото: "Витебские вести".Лебеди, которых кормят булками и хлебом, рискуют растолстеть и получить заболевание печени. Фото: "Витебские вести".
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Жители Витебска обратились за помощью к экологам, чтобы спасти лебедя. Птица плавала в небольшом озерце в полынье размером в пару метров. Экологи вместе с сотрудниками спецавтобазы поймали птицу и отправили в зоопарк.

Начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо рассказал, что лебедь не может пролететь более 30 метров. Местных жителей, которые его раскормили до этого состояния, он не боится. Толстый лебедь мог стать легкой добычей собак, поэтому его решили отправить в зоопарк.

- У лебедя не столько лишний вес, сколько он ослаблен из-за неправильного питания, - рассказала директор зоопарка Ирина Орлова. - Ведь чем кормят птиц люди? Хлебом и булками. Такая еда вызывает у лебедей ложное чувство насыщения, но полноценной для них не является. У птиц возникают проблемы с печенью и другими внутренними органами. Так получилось и с этой птицей - лебедь очень слаб.

А вот настоящего супертолстяка в зоопарк привозили этим летом. Лебедя подкармливали рыбаки, которые ловили рыбу в водоеме. И раскормили до такой степени, что птица не могла не то что летать, но даже и ходить, только сидела на животе, рассказывает Ирина Орлова. Работники зоопарка вдвоем чуть подняли толстого лебедя, чтобы отнести его в клетку. На ноги он смог встать только через несколько дней, проведенных без булок и хлеба. Сейчас лишний вес лебедь сбросил, но к посетителям его не допускают - у постройневшей птицы оказался отвратительный характер.

Недавний найденыш, наоборот, добродушный и покладистый. Он сразу подружился с другими лебедями, которые живут в зоопарке. Весной у него будет выбор - остаться здесь или улететь к своим вольным сородичам.

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