2018-11-28T16:44:47+03:00
Минск

В витрине ГУМа с манекенов сняли пятачок и усы. «Они почему-то вызвали бурную реакцию в интернете»

Дизайнеры универмага хотели воссоздать обстановку детского утренника
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Раньше на манекене мальчика были усы,а девочки - пятачок. Но из-за бурной реакции в интренете их решили снятьРаньше на манекене мальчика были усы,а девочки - пятачок. Но из-за бурной реакции в интренете их решили снятьФото: Павел МАРТИНЧИК
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В столице начали украшать магазины и универмаги к Новому году. В ГУМе по-праздничному обновили витрины: поставили елку, подарки, манекены переодели в зимнюю одежду и костюмы.

- В этом году мы сделали витрины, посвященные именно нашим товарам. Они все тематические: для дома, детские товары, для спорта и отдыха. Получились товарные витрины. А елка придала этому новогоднюю атмосферу, - говорит заместитель директора ГУМа по организации торговли Светлана Приступа.

Больше всего внимание горожан привлекла витрина с детскими товарами, а именно - манекен мальчика с наклеенными усами и девочки с надетым на нос пятачком. Напомним, следующий год - год Свиньи по восточному гороскопу. Фигуры детей вызвали неоднозначную реакцию у интернет-пользователей, многие смеялись над образами. В итоге 27 ноября пятачок и усы с манекенов сняли.

Вот так витрина выглядела раньше Фото: Марина Синицкая

Вот так витрина выглядела раньше Фото: Марина Синицкая

- Витрина была посвящена детям, дизайнеры воссоздали сюжет утренника. Поэтому все манекены в масках и костюмах. Там есть, например, девочка в костюме снеговика, с морковкой на носу, - говорит Светлана Приступа. - Но именно пятачок и усы почему-то вызвали такую бурную реакцию в интернете. Непонятно, почему образ Чарли Чаплина никого не вдохновил… Мы решили, что легче убрать, чем кому-то что-то доказывать.

Чтобы воссоздать атмосферу утренника, манекенов одели в карнавальные костюмы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы воссоздать атмосферу утренника, манекенов одели в карнавальные костюмыФото: Павел МАРТИНЧИК

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