Расстреляли еще одного участника банды «черных риелторов»

Вечером 27 ноября правозащитному центру «Весна» стало известно о расстреле Семена Бережного. Утром 28 ноября мать Игоря Гершанкова приехала в СИЗО на Володарского. Последний месяц она не получала письма от сына, планировала в ближайшее время свидание с ним. В СИЗО сказали, что Гершанкова там нет, он «убыл с вещами». В Могилевском областном суде родным сообщили, что пришли документы об исполнении приговора.

Напомним, Гершанков и Бережной были приговорены к смертной казни Могилевским областным судом 21 июля 2017 года.

Это дело так называемых черных риелторов. Шесть лет - с 2009 по 2015 год - семейная пара Гершанковых и двое их подельников выбирали жертв из числа одиноких выпивающих людей и входили к ним в доверие. Обещали найти работу, помочь расплатиться с долгами по коммуналке и переселить в хорошее, но более дешевое жилье. Единственное условие - продать квартиру. Люди соглашались.

Черные риелторы предлагали обмыть сделку и приглашали своих жертв в лес, якобы на шашлыки. Там в выпивку могилевчанам подсыпали клофелин, а потом, когда жертва засыпала, душили, надевали на голову пакет и обматывали скотчем. Хоронили жертв, иногда еще живых, на сельских кладбищах недалеко от Могилева. За шесть лет убили шесть человек, готовили седьмое преступление. В суде выяснилось, что на очереди было еще два убийства.

Гершанков - главный фигурант дела, Бережной - его подельник. Супруга Игоря Гершанкова получила 24 года лишения свободы, а еще один участник банды, Борис Колесников, 22 года.

Индивидуальные обращения Семена Бережного и Игоря Гершанкова были зарегистрирована в этом году в Комитете ООН по правам человека. Комитет направил Беларуси запрос о принятии временных мер, правозащитники надеялись, что будет приостановлено исполнение смертной казни до рассмотрения обращения.

Напомним, в Беларуси смертная казнь осуществляется непублично путем расстрела выстрелом в затылок. Обычно приговоренные ожидают его в течение года. Врач первым подходит к телу - засвидетельствовать смерть. В карточке расстрелянного человека написано три слова: «Убыл по приговору». Родные расстрелянного никогда не смогут узнать точную дату приведения приговора в исполнение, не выдается тело для захоронения, место захоронения не сообщается.

КСТАТИ

За последние 20 лет в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом.

Правозащитникам известно о том, что в 2018 году кроме черных риелторов расстреляли еще двоих смертников - Алексея Михаленю и Виктора Лётова.

Еще два человека, осужденные к смертной казни, могут ожидать расстрел.