«С ДЦП можно жить, учиться, любить и растить дочь»

У 31-летней минчанки Марины Коломиец ДЦП. С детства девушка передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на свой диагноз, Марина окончила школу, затем языковые курсы, легко освоила интернет, где познакомилась с будущим мужем Максимом. Сейчас супруги растят вместе 10-месячную дочку Женечку. Узнав, что с ней хотят пообщаться журналисты, Марина удивилась: «Я самая обычная девушка». Но на встречу в кафе согласилась. Вместе с ней пришел и муж с дочкой.

«Ради Марины приехал из Таганрога в Минск»

- Мы познакомились десять лет назад. И между нами было почти две тысячи километров, - удивляет нас Марина.

- Но расстояние не помеха, я ездил к ней в гости на машине, - продолжает нашу беседу муж Максим, то и дело отвлекаясь на дочку в коляске. - Зая, поглядывай за ней. Марина старается не спускать с маленькой Жени глаз.

Максим в декретном отпуске и еще работает на полставки электромонтером связиФото: Павел МАРТИНЧИК

Максим жил в России, в городе Таганрог, что в Ростовской области. Девушка признается: до знакомства с Максимом отношения с мужчинами у нее не складывались.

- Многие просто включали задний ход, узнав, что я в коляске. Да и Максим мне поначалу не понравился. Я написала ему первой. Спросила, какой у него часовой пояс, на что он в ответ мне нагрубил. Так и началось наше общение, - смеется Марина. - Мы не форсировали события - общались просто как друзья. А во время третьей нашей встречи Максим остался.

- Нет, это была четвертая встреча, - с улыбкой поправляет ее Максим. - Почему я остался? Мама Марины тяжело заболела. И мы поняли, что я нужен здесь.

- А как Максим отреагировал на то, что ты в коляске?

- Это у него спросить надо.

- Ой, а ты не знаешь? - улыбается Максим. - Я тебе сказал, что мне в принципе все равно.

От дня знакомства до первой встречи Максима и Марии прошло пять лет.

- Знакомство с Максимом меня вдохновило. Так как у меня одна рабочая рука - левая, то захотелось, чтобы и правая тоже была рабочей. Я сделала две операции на правую руку, но они, к сожалению, не помогли. Узнав, ради кого я пошла на такой шаг, мама расстроилась. Помню, как она сказала: «Зачем ему такая, как ты?» Теперь я понимаю, что она переживала за меня, боялась, чтобы Максим не преследовал корыстные цели, и как могла предостерегала от опасности.

- Как твои родители восприняли первый приезд Максима?

- Они были насторожены, были разногласия. Максим ночевал на съемной квартире. Мама знала, что мы общаемся, но думала, что это не всерьез. К концу же его первого приезда он настолько ей понравился, что не только я, но и мама не захотела его отпускать! Однажды Максим приехал к нам осенью. Тогда на День матери мы с Максимом подарили ей огромный букет цветов, а на следующий день он пришел с кольцом и сделал мне предложение. Из-за болезни моей мамы мы поженились раньше, чем планировали - в апреле 2015 года.

Марина признается: не все вверили в искренность их чувств.

- Приходилось слышать разное. Кто-то из близких не поверил в такую любовь, говорил, такого не бывает, чтобы здоровый парень влюбился в девушку с ДЦП. А соседи во дворе говорили, что я и по залету вышла замуж, и женился на мне Максим из-за денег. Но какие у меня доходы? Я получаю пенсию по инвалидности - это около 270 рублей. Зарплата мужа вместе с пособием по уходу за ребенком - около 800 рублей.

Маленькая Женя окружена заботой и любовьюФото: Павел МАРТИНЧИК

Долгие годы самой большой поддержкой и опорой девушки была ее мама, но два года назад она умерла. Для Марины это стало ударом. Говоря о матери, девушка едва сдерживает слезы:

- Мама была бы рада увидеть внучку. Сейчас меня навещают ее коллеги. У Женечки бабушкины глаза.

Появлению на свет дочки Женечки Марина и Максим были очень радыФото: Павел МАРТИНЧИК

"Дочка - рождественский подарок"

Новость о том, что у Марины и Максима будет ребенок, стала для них приятной неожиданностью.

- Мы хотели ребенка, но не думали, что так быстро все получится. Сначала у меня была истерика: "А что делать? Как я буду с ребенком?" В поликлинике предложили прервать беременность, но это была формальность. Врач говорила, что у меня будет сложная беременность, но нам помогут сохранить ребенка. К счастью, тяжело мне стало лишь на седьмом месяце - тогда начали болеть тазовые кости, непросто было передвигаться. А в самом конце меня накрыла депрессия. Было страшно.

Марина отмечает, что всю беременность они с мужем прошли вместе.

- Если мне нужно было сдать с утра анализы, он приезжал к нам с работы домой в обед, после чего мы мчались в поликлинику. Благо на его работе отнеслись к нашей ситуации с пониманием.

То, что у Марины заботливый муж, девушке говорили даже посторонние люди.

- В поликлинике мне как-то сказали: «Мне бы такого мужа!» - улыбается Марина.

Дочка Марины и Максима родилась на пару недель раньше ожидаемого срока - 7 января. Ее появление на свет они называют рождественским подарком.

"В декретном отпуске Максим, у меня есть опекун"

Прежняя няня Жени уходит и супруги снова в поиске человека, который бы за небольшие деньги пару часов в день приглядывал за малышкойФото: Павел МАРТИНЧИК

Декретный отпуск оформлен на Максима. Кроме того, он работает на полставки электромонтером связи на кожгалантерейной фабрике. У Марины же есть опекун (человек, осуществляющий постоянный уход за инвалидом 1-й группы. - Ред.).

- Дочку на руках я могу держать, но теперь она ползает и не может сидеть на месте. И почти все заботы о ребенке на плечах Максима. В помощь ему мы наняли няню, которая смотрит Женю несколько часов в день. Но, правда, сейчас она уходит. И мы снова в поиске… Максиму я благодарна за все, но не будем врать людям, что у нас идеальная семья. Как и у всех, между нами бывают ссоры, иногда хочется разбить тарелку. Вот недавно мы тоже поссорились, но потом помирились.

Марина находится в поиске работы. Она может работать, например, наборщиком текстовФото: Павел МАРТИНЧИК

Трудности у семьи в том числе финансовые. Супруги живут в квартире с отцом Марины.

- В одной комнате проживаем мы, в другой - он. Пытаемся наладить с ним отношения, но недопонимания случаются. Поэтому задумываемся о своем жилье.

Сейчас Марина хочет устроиться на работу.

- Время летит быстро, еще год-два - и дочка пойдет в детский сад, а мне нужно найти себе дело. Тухнуть дома я не хочу. Думаю, что я могу быть полезной. Я, например, готова работать наборщиком текстов. В свое время окончила языковые курсы - изучала английский, но не знаю, где и как применить свои знания.

- Видно, что вы не любите, когда вас жалеют...

- Я себя не жалею. Мне нужна работа. Тогда материально будет легче, - серьезно говорит девушка.

Марина знает не понаслышке и о проблемах безбарьерной среды в Минске.

- Взять хотя бы мою поликлинику №7. Это старое трехэтажное здание, где пандус только на входе, лифта там нет. Иногда врачи шли на уступки и спускались на первый этаж, но были и принципиальные специалисты, которые принимали только в своем кабинете. А еще почему-то мне не разрешили перевестись в другую поликлинику, где есть лифт. Почти нигде я не видела исправно работающего подъемника в подземном переходе. Исключение - метро и подъемник на вокзале.

Для прогулок на улице Максим соединяет инвалидную коляску с детскойФото: Павел МАРТИНЧИК

Муж Марины придумал крепление инвалидной коляски с детскойФото: Павел МАРТИНЧИК

«Я держу детскую коляску, а муж везет меня»

Сейчас у Марины одна коляска - в ней она ездит по улице. Дома ее пространство ограничивается комнатой, где она сидит в кровати или в кресле.

- К сожалению, домашней коляски у меня нет. Когда-то по знакомству мне отдали подростковую коляску, в которой я ездила до родов, но с рождением Жени мне в ней стало жутко неудобно. К тому же она в изношенном состоянии. Была и еще одна коляска, но она громоздкая, в ней жесткие колеса - мне она не подходит. Поэтому весной мы подали документы в территориальный центр социального обслуживания населения нашего района с просьбой предоставить нам кресло-коляску комнатного типа и кресло-коляску с электроприводом. Мне сказали, что дадут только что-то одно, но мы и этому будем рады. Конечно, мне желательнее коляска с электроприводом. На ней я сама смогу выехать на улицу.

Для прогулок на улице Максим соединяет инвалидную коляску с детской - крепление молодой человек придумал сам. А вечером они украшают коляску светодиодной лентой.

- Но иногда моя коляска ломается, и мы едем так: я держу детскую коляску, а муж везет меня, - весело говорит Марина. - Знаете, я надеюсь, что моя история кого-то воодушевит. Несмотря на трудности, я могу сказать: с ДЦП можно жить, учиться, любить и растить дочь. Возможно все, но главное - не позволить сломать себя ни людям, ни обстоятельствам.