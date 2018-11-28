Минфин продает облигации по тысяче евро и с доходом почти 5% годовых

Минфин объявил, что 4 декабря будет продавать облигации на Белорусской валютно-фондовой бирже. Ценные бумаги будут реализовывать без аукциона, сроком на 7 лет и по цене 1 тысяча евро за штуку, процентная ставка - 4,95% годовых. На продажу выставлено двести тысяч облигаций.

Начислять проценты будут два раза в год, 28 мая и 28 ноября. Проценты вы можете забрать в любое время после начисления или оставить их до погашения облигации. Если не снимать, то на остаток средств на счете будет начисляться еще 0,1% годовых - не много, но приятно.

Вернуть облигации и получить за них уплаченные деньги с процентами можно будет 28 ноября 2025 года. Можно и досрочно продать облигации, но только если на бирже найдется новый покупатель.

Обзавестись облигациями можно только на валютно-фондовой бирже, куда обычным людям вход закрыт. Но один из банков, список которых опубликован на сайте Минфина, может выступить посредником.

За покупку облигаций вам придется заплатить банку 83 рубля: около 3 рублей - за открытие текущего расчетного счета, 20 - за оформление договора на брокерское обслуживание, 20 - за открытие счета депо, 40 - за покупку брокером облигаций для вас.

Мы решили посчитать, какой доход принесет одна облигация за 7 лет. Каждый год вы будете получать доход от процентов в размере 49,5 евро. К моменту погашения вместо тысячи вы сможете забрать уже 1346,5 евро.

Чтобы посчитать доход от облигаций, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте Минфина. Введите номер выпуска (например, 254) - и узнаете, когда и сколько денег получите.

Вклады и облигации очень похожи, но последние пока не пользуются популярностью у белорусов, хотя частенько они более выгодны. Например, сейчас проценты по вкладам в евро обычно не доходят и до 2%, плюс нужно платить подоходный налог с прибыли по рублевым вкладам сроком до одного года и валютным вкладам сроком до двух лет. За доходы от облигаций, выпущенных Минфином, такой налог уплачивать не нужно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По данным Нацбанка на 1 ноября, белорусы хранили на банковских вкладах 3 млрд. 897 млн. рублей и 6 млрд. 107 млн. долларов. Получается, на каждого жителя страны в среднем приходится 411 депозитных рублей и 644 доллара.