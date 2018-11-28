2018-11-28T17:45:17+03:00
Досуг

«Комсомолка» организует первый чемпионат по судоку

Стать первым в решении головоломок с числами можно 1 декабря на выставке «50 Плюс»
Оксана ОСПИЩЕВА
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Приглашаем на чемпионат по судокуПриглашаем на чемпионат по судоку
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Чемпионат по судоку - это новое направление на республиканской выставке-ярмарке для старшего поколения «50 Плюс». Потенциальных участников мы просим зарегистрироваться до начала турнира (а он состоится 1 декабря с 12.00 до 14.00) по тел. (017) 294-27-04.

А еще на выставке-ярмарке, которая начинается 29 ноября на площадке выставочного центра «БелЭкспо» по пр. Победителей, 14, будут развернуты несколько тематических площадок.

Зона здоровья. Встречи с психологами, терапевтами, гериатрами, эндокринологами, снятие электрокардиограммы и ее расшифровка, измерение веса и роста, определение индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления, скрининг состояния щитовидной железы.

Зона консультаций. Вопросы-ответы по трудоустройству и услугам службы занятости города, консультирование юристов территориальных центров социального обслуживания населения и городского центра социального обслуживания семьи и детей, консультации адвокатов и нотариусов, а также медиков по организации санаторно-курортного лечения. Пройдет и презентация туристических и экскурсионных проектов, спортивно-оздоровительных услуг, физкультурно-оздоровительных центров для пожилых людей.

Фитнес-площадка. Мастер-классы по скандинавской ходьбе, по оздоровительной гимнастике, в том числе и для суставов, по фейслифтингу и по антистрессовому массажу.

Площадка творческих мастер-классов. Мастера дадут уроки по изготовлению изделий из соленого теста, по плетению из бумаги, по созданию украшений из кожи и полимерной глины, по плетению корзин из лент, по лоскутному шитью, по созданию оригинальных новогодних игрушек.

Гостиная «Вдохновение». Концерты, благотворительные акции, встреча с волонтерами Красного Креста.

Не пропустите и расскажите родителям, бабушкам и дедушкам!

Когда: 29 ноября - 30 ноября - с 10.00 до 19.00, 1 декабря - с 10.00 до 18.00.

Где: выставочный павильон «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14).

Цена вопроса: вход свободный, участие бесплатное.

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