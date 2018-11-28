Что заставит белорусов быть добрее к животным - повышение образованности или угроза тюрьмы

Военные, сатанисты и 128 животных, пострадавших от рук людей за год

В 2007 году несовершеннолетний житель Мозыря, называвший себя сатанистом, поджег церковь. Его отправили на лечение в психиатрическую больницу. А в 2018-м он взялся за животных. Котят парень брал по объявлению «в добрые руки», а потом варил их в банке, поджигал, распинал и затаптывал до смерти, снимал все это на видео и выкладывал в сеть. Но свою «минуту славы» парень решил приблизить и разослал видео еще и зоозащитникам. Последние его и вычислили в России, передав информацию в милицию. Какие меры применят на этот раз - пока неизвестно.

Или вот еще один случай. В прошлом году на празднике ВДВ в Бресте бойцы показывали публике свои умения: прыгали с парашютом, разбивали кирпичи о голову и разрывали руками живых ужей и лягушек. Наблюдателями были и взрослые и дети. После этого руководитель бригады рассказал «Брестской газете», что такие тренировки - часть необходимой психологической подготовки бойцов. Общественность взбунтовалась, но проведенная позже проверка не нашла нарушений в действиях военных.

Чего только ни делали белорусы с животными и птицами - читать криминальные сводки слабонервным не рекомендуется. Только за последний год в Беларуси произошла сотня резонансных случаев: слесарю дали год общественных работ за то, что он убил котенка ударом о стену, 28-летний мужчина выбросил с пятого этажа таксу за то, что «она помочилась на пол», еще один представитель сильного пола пропорол вилами котенка и закопал его живьем. За прошлый год милиция зафиксировала 128 случаев жестокого обращения с животными, большинство мучителей отделались штрафом. И это только официальная статистика! А ведь за каждой такой новостью обычно стоит смерть одного животного.

Психологи утверждают, что человечность лучше всего проявляется в отношении к животным.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А КАК У НИХ?

В Европе куда строже законы, поэтому убийства животных без причины - скорее исключение, чем правило. Например, в Швеции охотника, застрелившего в лесу воробья, арестовали на полгода. А с 2019 года из всех шведских цирков исчезнут слоны и морские львы. В США за содержанием животных следит специальный отдел полиции, а за гибель животного из-за жестокости можно получить 10-летний тюремный срок.

Но случаи жестокого обращения с животными бывают и в развитых странах, хотя и намного реже. Например, в Италии этим летом отравили овчарку, которая долго помогала спасателям искать под завалами людей, выживших после землетрясения.

А Дания и вовсе удивляет всю Европу. В 2015 году в одном из зоопарков под Копенгагеном решили усыпить львицу, так как зоопарк оказался переполненным, а другого дома для нее не нашли. Но и это еще не все. Хирург устроил уличное представление для всех желающих, препарируя животное «в познавательных целях». Для всех остальных в интернете была онлайн-трансляция.

Если ребенок мучает животных - он способен убивать людей

Как ни странно, в Беларуси над животными чаще всего издеваются мужчины из сельской местности. Причина - банальная необразованность и недостаток воспитания с детства. Психологи уверяют: самое опасное, что может произойти с ребенком - это если он убивает или мучает животное и это сходит ему с рук. Еще в девяностых ФБР взяло на вооружение эту закономерность: часто серийных убийц удавалось найти, если перепроверить случаи жестокого обращения с животными в тех же районах.

Например, в 1933 году в Америке двенадцатилетний Эрик Смит задушил соседского кота садовым шлангом. Подростка не наказали, посчитав это детской шалостью. А через год он с особой жестокостью убил четырехлетнего соседа. Жаль, что родители обращают на это внимание только тогда, когда их дети начинают направлять свою агрессию на людей.

Самое опасное, что может произойти с ребенком - это если он убивает или мучает животное и это сходит ему с рук.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что говорит закон?

В Беларуси до 2015 года за жестокое обращение с животными наступала только административная ответственность, а с 2015 года наказания под давлением общественности ужесточили и ввели в Уголовный кодекс. Теперь, если замучить животное на глазах у малолетнего, из хулиганских или корыстных побуждений, можно получить общественные или исправительные работы, штраф или арест. А за повторное преступление или совершенное не в одиночку - тюремный срок до года.

Статистика Верховного суда (см. инфографику) говорит о том, что еще ни один белорус пока не получил тюремный срок за жестокое обращение с животным.

При этом грань между уголовной и административной ответственностью очень тонкая, и при малейших сомнениях нарушителей привлекают лишь к административной.

За первое полугодие 2018 года были суд рассмотрел 50 уголовных дел о жестоком обращении с животными.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мнение зоозащитников: такое мягкое наказание ничего не изменит

- Животные - это почти то же самое, что и дети. Не будь у нас таких строгих наказаний, детей бы тоже постоянно выбрасывали или убивали, - рассказывает волонтер общественного объединения «Зоошанс» Жанна Грищенко. - Более строгий закон заставил бы людей вести себя адекватнее или вообще не заводить животных. Пять лет в качестве наказания, на мой взгляд, смогут заставить задуматься. А пока за убийство животного можно получить штраф - ничего не изменится. Еще важно ввести ответственность для тех, кто разводит животных. Часто эти люди не обращают внимания на их здоровье и условия содержания.

Директор Центра этичного отношения к природе Людмила Логиновская видит еще несколько проблем в устоявшейся системе, кроме мягкого наказания:

- Вторая проблема в том, что привлечь к ответственности могут только за увечье или смерть животного, но нет пограничных состояний (например, морение голодом, причинение физических страданий). Третья - невозможность конфисковать животных. В США, например, есть специальная полиция, она может забрать животное у нерадивого хозяина. А у нас такого нет. Взять, например, Тульский передвижной зверинец, который колесит по Беларуси почти 20 лет. Его штрафовали много раз за нарушение правил содержания животных, но конфисковать несчастных зверей нельзя - это не предусмотрено законом. Причина такой, почти повсеместной жестокости - банальная необразованность людей. Поэтому наш центр и проводит лекции в школах, библиотеках о том, что с животными нужно обращаться гуманно.

"Причина почти повсеместной жестокости - банальная необразованность людей".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Как помочь бездомному животному или жертве жестокого обращения?

Жанна Грищенко рассказывает, что важно не оставаться безучастным, делать хоть что-то.

- Нашли котенка на улице - возьмите его к себе на передержку, хотя бы на закрытый балкон. А потом разместите объявление с фото в интернете и свяжитесь с волонтерами - так вчерашний бездомный котенок скоро станет чьим-то домашним любимцем.

Что делать, если вы видите, что ваш сосед или просто прохожий бьет собаку? Первым делом нужно попробовать снять видео на телефон - так доказать вину будет проще. Потом попытайтесь остановить человека. А затем уже надо идти и писать заявление в милицию. Скажу сразу, с последним могут быть проблемы: заявление могут не зарегистрировать или говорить что-то вроде «приходите завтра», «нужный вам человек в отпуске». Но помните, что ваше заявление обязаны сразу зарегистрировать в специальном журнале и присвоить ему номер и дату: только тогда есть шанс, что дело будут расследовать. Потом вы в любой момент можете позвонить и спросить, на каком этапе расследование.

С ЖЭСом договориться тоже бывает непросто: часто их работники замуровывают кошек в подвалах и не слушают никаких возражений. В таком случае ссылайтесь на технический кодекс установившейся практики «Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проектирования» (пункт 8.2.21). Он обязывает работников делать в подвалах дверцу которая открывается только наружу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кого и как наказали за жестокое обращение с животными в Беларуси?

Уголовная ответственность:

2016 год - 8 человек (1 - общественные работы, 1 - штраф, 3 - арест, 3 - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение, 1 - отправлен на лечение)

2017 год - 6 человек (2 - общественные работы, 1 - штраф, 1 - арест, 1 - исправительные работы, 1 - отправлен на лечение).

2018 (1 полугодие) - 2 человека (1 - арест, 1 - исправительные работы).

А кто отделался административным наказанием

2015 год - 127 человек (61 - штраф, 2 - арест, 25 - прекращены, 39 - возвратили для устранения недостатков)

2016 год - 131 человек (71 - штраф, 6 - арест, 23 прекращены*, 28 - возвратили для устранения недостатков, 3 - освободили от ответственности)

2017 год - 122 человека (62 - штраф, 9 - арест, 20 - прекращены, 3 - освободили от ответственности)

2018 год (1 полугодие) - 50 человек (25 - штраф, 4 - арест, 14- прекращены, 1 - освободили от ответственности, 6 - возвратили для устранения недостатков).

*Часто дело прекращают, потому что не нашли обвиняемого, ограничение свободы без направления в исправительное учреждение еще называют «домашняя химия», а штраф может составить от 245 до 735 рублей.

Статистика Верховного суда для «Комсомолки».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Брижит Бардо 27 ноября обратилась к Александру Лукашенко с просьбой защитить бездомных животных в Беларуси. Свое письмо она завершила словами «Я восхищаюсь фольклором и традициями вашей страны. Итак, будьте мужественным, не разочаруйте меня!».