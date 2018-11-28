Первый электромобиль белорусской сборки: обещают по $16 000, но пока продают по $21 000

В конце следующего года в Беларуси заработает АЭС, и электроэнергии в стране будет в избытке. Беларусь планировала продавать ее в Литву и Польшу, но руководство этих стран дало понять, что по ряду причин покупать не будет. Александр Лукашенко потребовал от правительства разработать план расширения использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ и других областях.

- Впереди эра чистой энергетики, - заявил Лукашенко. - Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили.

Часть мощностей новой АЭС может пойти и на электротранспорт. Но пока поддержки владельцев электромобилей со стороны государства нет. Вместо дотаций - огромная растаможка: 54% от стоимости машины для физлиц, для юрлиц - 17% плюс 20% НДС. Но есть надежда на положительные изменения. Летом 2016 года появился проект программы развития зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта. Упор - на собственное производство.

«Комсомолка» посмотрела, насколько это реально.

Первый электромобиль белорусской сборки: на $4000 дороже, чем планировали

На днях в Беларуси начал продаваться первый электромобиль отечественной сборки - ее наладили на заводе в Обчаке под Минском. Тут уже собирали автомобили Ford, грузовые микроавтобусы Lublin, иранские седаны Samand, американские Chevrolet и Cadillac, французские Peugeot и Citroen… Теперь собирают только китайские Zotye отверточным методом: к нам привозят готовые кузова, вставляют мотор, радиатор, прикручивают детали подвески и колеса, бампер и фары. Автомобиль Made in Belarus готов!

Две модели электромобилей презентовали еще в феврале - сборку обещали начать в мае, а до конца года собрать и продать 3000 автомобилей. Но сборку начали только к концу лета, а план выпуска и продаж уменьшили с трех тысяч до 300 штук.

Наконец, первый электромобиль белорусской сборки появился в продаже - это двухместная малютка Zotye E200. Внешне - брат-близнец немецкого Smart. Машина настолько маленькая, что водитель и пассажир сидят практически на задних колесах, а в багажник влезет максимум два пакета из супермаркета. У автомобиля алюминиевый каркас и обвес из пластика. Заявленная максимальная мощность электродвигателя - 60 киловатт (81 лошадиная сила). Правда, весит машина всего тонну, из которой 243 кг - батарея.

Первый электромобиль белорусской сборки появился в продаже - это двухместная малютка Zotye E200.

Кроме размера, у машины все по-взрослому: дисковые тормоза, подушки безопасности, мультимедийная система с сенсорным экраном и навигатором, Bluetooth, кондиционер, электрический стояночный тормоз, оптика со светодиодами, ABS, парктроник, кожаный салон. Максимальная скорость - 120 км/ч. Литийионная батарея емкостью 24,5 кВт/ч позволяет проехать на одной зарядке до 220 километров (но это при идеальных условиях - выключенных фарах, кондиционере или обогреве и т. д.). От обычной розетки машина заряжается за 8 часов, а от специализированной скоростной зарядной станции - 50 минут.

В феврале обещали, что стоить малютка будет $17 000. Сейчас стала известна официальная цена: 44 390 рублей, то есть $21 100.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В феврале обещали, что стоить малютка будет $17 000. Сейчас стала известна официальная цена: 44 390 рублей, то есть $21 100. Пока электромобиль продают только в минском автосалоне Zotye - туда привезли два экземпляра новинки. Как выяснила «Комсомолка», пока машину никто не купил. Однако первые пользователи уже есть: в рамках программы малых грантов Глобального экологического фонда один электрокар передали территориальному центру социального обслуживания населения Ивьевского района, второй - Ивьевской центральной районной больнице.

Чиновники: электромобиль производства Академии наук будет стоить $16 000

Дорабатывать свой электромобиль продолжают и в Академии наук Беларуси. Напомним, первый тестовый образец чиновникам показали больше года назад. Из обычного седана Geely (такие собирали отверточным способом в Борисове) выкинули бензиновый мотор, коробку передач и бензобак. Вставили электрический двигатель, а в багажник - электрическую батарею. Получился белорусский электромобиль. Академии наук, кстати, помогает команда, которая трудилась над созданием нашумевшего ё-мобиля. Чиновникам машина понравилась:

- Давно езжу на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разницы я не почувствовал: что едешь на Audi А8, что на этой машине, - делился впечатлениями тогдашний заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Корреспондент «Комсомолки» раньше других журналистов смог протестировать первый электромобиль, который сделали в Академии наук Беларуси.

У корреспондента «Комсомолки», который первым среди журналистов протестировал электромобиль, оказалось иное впечатление: машина «не едет». Давишь педаль в пол, проходит две секунды, потом автомобиль начинает неспешно разгоняться. До серийных импортных электромобилей вроде Nissan Leaf или KIA Soul EV еще далеко, экземпляр называют экспериментальным образцом не зря, с ним работать и работать. Пока машина тяжело разгоняется, больше сотни км/ч не едет, да и заряжать ее нужно часто.

Цену будущего автомобиля и сроки появления первых серийных образцов чиновники и ученые тогда не называли. В частном разговоре инженеры говорили, что в любом случае это перспектива неблизкая. До конца года обещают показать доработанный прототип. А недавно глава Академии наук Владимир Гусаков озвучил цену на будущий электромобиль: 15 - 16 тысяч долларов. Правда, независимые эксперты эту цифру называют сильно заниженной.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Беларуси начинают выпускать электрические мопеды, велосипеды и самокаты.

Первый белорусский электроскутер выпустили в 2013 году на Минском мотовелозаводе. Он назывался Upa-Upa 500, весил 55 кг, заряжался за четыре часа и ехал на одной зарядке 50 км. Если сел аккумулятор, можно было крутить педали. Мощность электромотора - всего 500 ватт (это меньше лошадиной силы), разгонялся до 25 км/ч. Но завод обанкротился, и электроскутеры из продажи исчезли.

Электроскутер Upa-Upa 500. Фото производителя.

На приборостроительном заводе «Оптрон» начали выпуск электровелосипедов на базе «Аиста». Выглядит как обычный велик с педалями. Но в переднее колесо встроен моторчик, а на багажнике - блок с батареей весом в 4,5 кг. В велосипеде два режима. Первый - активный: чем сильнее «газуешь», тем быстрее он едет. По словам разработчиков, максимальная скорость - 45 км/ч. Второй режим - это когда человек крутит педали, а моторчик ему помогает. Планируется, что белорусский электровелосипед будет стоить $250, но в продажу он пока не поступил. Также планируют наладить выпуск скейтбордов, гироскутеров, трехколесных велосипедов с электроколесами.

Электровелосипед производства приборостроительного завода «Оптрон».Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Еще одну разработку показала частная контора - там новинку называют тяжелым электросамокатом, но по сути это все тот же электроскутер. За основу взяли китайскую модель, но большинство деталей заменили белорусскими. Мощность самоката - 1 киловатт, разгоняется до 25 км/ч, запас хода - до 60 километров. Заряжается самокат за один час. Права на такой самокат не нужны - юридически это велосипед. Соответственно, выезжать на проезжую часть можно только тогда, когда невозможно движение по обочине или тротуару, но не дальше одного метра от края проезжей части. Цена новинки не маленькая - самокат стоит 4500 рублей.

Электросамокат белорусского производства. Фото: vk.com/laboratory7minsk.

ЕСТЬ ВОПРОС

Где заряжать электромобиль, если живешь в многоэтажке?

Несколько лет назад журналист «Комсомолки» провел эксперимент: отказался от машины и пересел на электромобиль. Тогда выяснилось, что если не живешь в частном доме с собственным гаражом, заряжать электромобиль особо негде.

Несколько лет назад журналист «Комсомолки» провел эксперимент: отказался от машины и пересел на электромобиль.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сейчас ситуация немного лучше. По данным сервиса plugshare.com, в Минске и в ближайшем пригороде есть 22 места, где можно зарядить электромобиль, а всего по стране их около полусотни. Как правило, зарядные станции или мощные трехфазные розетки расположены на заправках «Белоруснефть», у отелей, на парковках ресторанов, в агроусадьбах, на СТО. Там машины заряжают пока бесплатно. В своем гараже это обойдется примерно в 2 - 4 рубля - на каждые 100 километров пробега.

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