2018-11-28T22:40:10+03:00
Спорт

Хоккейное минское «Динамо» потерпело четвертое подряд поражение

В очередном матче чемпионата КХЛ белорусский клуб проиграл в Минске финскому «Йокериту» 1:4.
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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В очередном матче чемпионата КХЛ белорусский клуб проиграл в Минске финскому «Йокериту» 1:4В очередном матче чемпионата КХЛ белорусский клуб проиграл в Минске финскому «Йокериту» 1:4Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Йокерит» открыл счет на 6-й минуте после броска бывшего динамовца Джеффа Платта. Но на 7-й минуте Дмитрий Буйницкий восстановил равновесие. На этом хорошие новости для «Минск-Арены» закончились. На 14-й минуте Мозес вывел гостей вперед, а затем клуб из Хельсинки довел дело до разгрома.

Кризис в «Динамо» вступил в очередную стадию. Не помогла и смена тренера. И вот уже с Андреем Сидоренко команда проиграла четыре матча подряд с общим счетом 4:19.

При Сидоренко команда проиграла 6 матчей из 8. Тренер сетует на то, что команда еще до него была слабо подготовлена физически. Мол, отсюда все проблемы.

«Динамо» продолжает оставаться на дне турнирной таблицы Западной конференции, набрав после 33 игр 20 очков. До зоны плей-офф отставание увеличилось уже до 10 очков.

Динамо-Минск - Йокерит Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - ЙокеритФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - Йокерит Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - ЙокеритФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - Йокерит Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - ЙокеритФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - Йокерит Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - ЙокеритФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - Йокерит Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - ЙокеритФото: Святослав ЗОРКИЙ

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