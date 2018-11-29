2018-11-29T13:05:57+03:00
Минск

Американский скейт-журнал Thrasher снял видео про Минск

За два дня ролик Ostalghia («Остальгия») набрал 35 тысяч просмотров
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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Видео появилось на YouTube-канале культового американского журнала Thrasher (сейчас под этой маркой выходит линейка одежды).

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Оператор Гильом Перимони приехал в Беларусь с командой из троих скейтеров – Дэнни Фама, Микаэля МакРодта и Джорджи Балхамишвили. Они совместили современные съемки города со стилизированными под советские.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Спортсмены сняли свои трюки возле БелЭкспо, около Дворца Республики, стелы «Минск - город-герой» и Оперного театра. Там съемочную группу встретил охранник, который в замедленной съемке ринулся за нарушителями спокойствия в погоню, но задержать не успел.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Заканчивается видео подъемом скейтеров на Курган Славы.

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Барт ван Эйден провел в Минске 4 дня: посмотрел парад, съездил на такси к Кургану славы и попробовал белорусские коктейли (Читать здесь)

Guillaume Perimony's OSTALGHIA.

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