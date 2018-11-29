Прекращено административное дело в отношении подростка, который дал оплеуху скульптуре городового

Напомним, на 16-летнего лицеиста из Минска Арсения, который дал оплеуху скульптуре «Минский городовой», составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Мало того, МВД опубликовало видеоролик с извинениями мальчика перед скульптурой. И сегодня, 29 ноября, комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Заводского района рассмотрела этот административный протокол.

- В действия несовершеннолетнего Арсения состава административного правонарушения за мелкое хулиганство мы не усмотрели. Дело прекращено, - рассказала «Комсомолке» заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Заводского района Оксана Швайдюк. – С Арсением мы провели беседу. Этот парень нам известен, так как, к сожалению, неоднократно совершал противоправные поступки. Мы в очередной раз с ним поговорили, объяснили, что надо думать над последствиями своих действий. Но он неплохой мальчик и не злостный хулиган. То, что он сделал - подростковая шалость. Если посмотреть его проступки, то они на грани глупости. К слову, Арсения воспитывает бабушка, которая является его опекуном.

Кстати, комиссия по делам несовершеннолетних учла тот факт, что Минский городовой не является культурно-исторической ценностью.

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