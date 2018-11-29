2018-11-29T17:18:55+03:00
Экономика

89-е место из 149: Беларусь поднялась на шесть строчек в рейтинге процветания

Качество нашей экономики эксперты оценили выше, чем литовской или российской, а вот по уровню личных свобод мы заняли одно из последних мест в мире
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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89-е место из 149: Беларусь поднялась на шесть строчек в рейтинге процветания89-е место из 149: Беларусь поднялась на шесть строчек в рейтинге процветанияФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Уже 11 лет исследовательский институт Legatum, который работает при одноименной крупной инвестиционной компании, составляет рейтинг стран по уровню процветания. В нынешнем году эксперты включили в исследование 149 государств.

Что имеется в виду под процветанием? В Legatum оценивают «девять столпов»: качество экономики, состояние бизнес-среды, государственное управление, личные свободы, социальный капитал (это связи между людьми, нормы доверия и поведения, которые помогают людям взаимодействовать и добиваться целей), защищенность и безопасность, образование, здравоохранение и состояние окружающей среды.

По всем этим параметрам Беларусь в общем рейтинге процветания заняла 89-е место. С одной стороны, это на шесть позиций выше, чем в прошлом году, да и Россию с Украиной обогнали (они заняли 96-е и 111-е места соответственно). А с другой - раньше в этом же рейтинге нас ставили куда выше. Например, в 2011 году мы были на 50-м месте, а в 2015-м - на 63-м. Так что кризис изрядно подкосил наше процветание.

По каждому из «девяти столпов» эксперты составляют отдельный рейтинг. Самая высокая позиция нам досталась по качеству экономики - 40-е место из 149. Эксперты оценивали уровень жизни, антимонопольную политику, конкуренцию, открытость экономики… По этим параметрам мы обошли и Латвию (она заняла 54-е место), Литву (56-е), Россию (63-е). Несильно нас обогнала и Польша, которая заняла 38-ю строчку. Так что с качеством экономики в Беларуси все относительно неплохо. Также достаточно высокие места мы заняли по уровню образования (45-е) и защищенности и безопасности (51-е).

Хуже всего зарубежные эксперты оценили наши личные свободы. Здесь мы заняли только 136-е место из 149. В этой категории специалисты рассматривали, например, уровень толерантности в обществе и степень свободы воли. Среди других наших слабых мест - государственное управление (131-е место) и социальный капитал (125-е).

Самые процветающие страны мира Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Самые процветающие страны мираФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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