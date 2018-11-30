«Каждый день прихожу в больницу на четыре часа и ношу их на руках»: как волонтеры помогают брошенным малышам

Двухмесячную Свету мама держала на руках всего несколько дней. После роддома девочка попала в 3-ю городскую детскую клиническую больницу, а ее мама там ни разу не появилась, не позвонила и не поинтересовалась дочкой. Здесь малышке дали имя, кроватку у окна, еду, уход и нужное лечение.

Сейчас в отделении для новорожденных и недоношенных детей заняты почти все места - 27 из 30 возможных. Шесть из этих 27 детей лежат здесь без мам. По три человека в каждом боксе - небольшой палате, в которой всегда поддерживается температура 24 - 25 градусов, а из динамиков льется мягкая музыка колыбельных.

Чтобы малыши правильно развивались, им нужно постоянное внимание и телесный контактФото: Павел МАРТИНЧИК

Если мама не появится, ребенка оформлют как брошенного

Свету скоро заберут опекуны, Катя попадет в дом ребенка. Если ее мама сделает все, что рекомендовала комиссия по делам несовершеннолетних, девочку ей вернут, но, скорее всего, не раньше чем через полгода.

Двое мальчишек поступили в больницу после роддома, а их мам пока по состоянию здоровья еще не выписали оттуда, они переведутся чуть позже. Этим детям тоже нужна ласка и внимание. Судьба еще двоих мальчиков пока неизвестна - мамы их бросили. Они не выходят на связь, не навещают своих малышей. По правилам врачи вместе с комиссией по делам несовершеннолетних ждут несколько недель - если мама все же не появляется и найти ее не удается, ребенка оформляют как брошенного. Это не первый подобный случай в этом отделении, но, по словам Елены Ляшевич, заведующей педиатрическим отделением №5, привыкнуть к этому невозможно.

- Сейчас у нас лежит сравнительно много детей. Чаще всего без мам лежат один, два, максимум три человека.

Можно сказать, что этим детям в некоторой степени повезло - ласковые мамины руки им заменяет специальная няня - на ее белом халате так и написано красными буквами «Няня вместо мамы». А те малыши, которые лежали здесь полгода назад, наверняка острее чувствовали свое одиночество - тогда няни в больнице не было, за детьми ухаживали только медсестры.

В отделении работают три медсестры - они дают малышам лекарства, делают уколы, возят на УЗИ и ЭКГ. В среднем на одну медсестру приходится около 10 детей. Но на то, чтобы приласкать ребенка и поговорить с ним, спеть колыбельную или прочитать сказку, у медсестер просто не остается времени. А младенцам постоянный телесный контакт и внимание нужен так же, как еда и сон.

- С ними нужно разговаривать, заниматься, - говорит Елена Ляшевич. - Если этого нет, дети позже неврологически созревают. Когда они видят ласковые руки - улыбаются, гулят. Поэтому, когда Красный Крест предложил нам помощь нянь, мы очень обрадовались - тесно сотрудничаем уже полгода, - улыбается заведующая.

Некоторых детей мамы просто бросили в больницеФото: Павел МАРТИНЧИК

«Нервная система у детей лучше созревает, они более адаптированы к жизни и ведут себя спокойнее»

С мая в 3-й городской детской клинической больнице работают две социальные няни, одна из них - Валерия. Девушка приходит сюда каждый день на четыре часа: она кормит малышей, меняет подгузники, моет их. А еще - разговаривает, подпевает колыбельной, которая играет из динамиков в боксе, и успокаивает плачущих малышей.«Нервная система у детей лучше созревает, они более адаптированы к жизни и ведут себя спокойнее»

- Ну что ты, карапуз, - ласково обращается она к мальчику, который только проснулся и недовольно морщится - то ли от света, то ли от незнакомых голосов. Девушка уверенно берет малыша на руки и укачивает - ребенок успокаивается и закрывает глаза. - Дети пока настолько маленькие, что в развивающие игры с ними не поиграешь. Но они уже реагируют на медсестер, на меня - улыбаются.

- Дети стали спокойнее, меньше плачут. Нервная система у них лучше созревает, они более адаптированы к жизни и ведут себя спокойнее, как на руках мамы, - добавляет заведующая отделением.

Некоторых детей мамы просто бросили в больницеФото: Павел МАРТИНЧИК

Самая старшая здесь Света - ей уже два месяца. Девочка спокойно лежит в своей кроватке, наблюдает.

- Имя выбирали вместе с нашим юристом. Ей эта девочка показалась милой и светлой - решили назвать Светланой, - улыбаясь, рассказывает Елена Ляшевич. - Иногда смотришь на мальчика - и по тонусу, по рефлексам понимаешь - тебе точно нужно быть Михаилом! Или была у нас девочка, к ней как ни придешь - она все спит и спит, будет Софья! - с юмором рассказывает Елена. Но на самом деле веселого в этих историях мало.

Дети попадают в эту больницу на третьи, шестые, максимум десятые сутки после рождения.

- Некоторым малышам Валерия действительно заменяет маму, потому что с собственной матерью они не имели тесного контакта.

За 9 месяцев в этом отделении лечились около 70 детей. Примерно 90% из них поступили сюда прямо из роддома.

Чтобы малыши правильно развивались, им нужно постоянное внимание и телесный контактФото: Павел МАРТИНЧИК

- Большинство деток мы выписали домой - за год примерно 10 человек по разным причинам ушли к опекунам или в дом ребенка, - поясняет заведующая.

По словам Елены, никаких особых навыков для работы няней не требуется. Как обращаться с детьми и выполнять свои обязанности, научат в больнице. Главное, говорит собеседница, искреннее желание этим заниматься.

Валерия узнала о возможности попробовать себя в качестве социальной няни в колледже - она учится на втором курсе Белорусского государственного медицинского колледжа по специальности «фельдшер-акушер»

- Как-то к нам пришли и предложили пойти работать в больницу, я подумала: почему бы и нет? С детьми я раньше работала, опыт есть, да и племянницу часто оставляли на меня. Долго не думала - пришла, попробовала, вроде бы все получилось. Теперь прихожу сюда с понедельника по пятницу.

Няня разговаривает с детьми, делает массаж, поет колыбельныеФото: Павел МАРТИНЧИК

Девушка ловко меняет малышу подгузник и, не отрываясь от своего дела, рассказывает, что быстро привязывается к детям, за которыми ухаживает.

- Так жалко потом их отдавать! Если в хорошие руки - ты за них радуешься, а вот когда в дом ребенка - тогда душа болит. Мне особенно запомнились двое детей. Одна девочка лечилась в этой больнице в самом начале моей работы здесь - она у нас очень долго лежала. Была спокойным ребенком, хорошо кушала. Такое маленькое чудо, - улыбается Валерия. - Когда я узнала, что ее перевели в дом малютки, было грустно. Еще не так давно был мальчик. Красивый, щекастенький. Его забрали опекуны. Сейчас вот девочка Света лежит. К ней я тоже привязалась: замечаю, как она меняется, растет, улыбается. Поначалу она была просто молчаливым маленьким комочком, а теперь уже гулит, улыбается - прямо сердце замирает.

Валерия говорит, что не может читать новости о том, что очередного младенца нашли в мусорке.

- Лучше отнеси куда-то, где есть люди, под дверь положи - сердце кровью обливается, когда представляю, что дети умирают просто от холода или травм.

Няня признается: сначала волновалась - как запеленать ребенка, когда он такой маленький, хрупкий?

- Когда боишься просто притронуться к нему, как будто это что-то хрустальное. А потом одного запеленал, покормил - потихоньку привыкаешь, и уже не так страшно.

Теперь у няни спрашивают советы и молодые мамы.

- Они пока сами боятся притронуться - просят показать, как запеленать, как надеть подгузник.

Малышей, у которых пока нет имени, Валерия называет по-своему:

- У меня обычно все карапузы. Или зайки, - смеется девушка и пеленает очередного младенца, который смотрит на нее во все глаза.

Отделение никогда не бывает пустым - сюда часто попадают брошенные детиФото: Павел МАРТИНЧИК

ПОДРОБНОСТИ

Поддержать проект «Няня вместо мамы» можно нажав кнопку «Пожертвовать» на сайте Белорусского общества Красного Креста, через ЕРИП или WebPay.

За почти три года работы проекта удалось собрать 171,3 тыс. рублей. Сбор средств продолжается. До 28 февраля 2019 года нужно собрать 219,1 тыс., чтобы оплатить работу 21 няни.

БУДЬ В КУРСЕ!

Деньги на проект присылают неравнодушные люди

Проект «Няня вместо мамы» Белорусское общество Красного Креста запустило в 2016 году - первая социальная няня появилась в Гродненской области. Потом Красный Крест запустил сбор средств для оплаты работы нянь и в других больницах. Ведь почти в каждой детской областной клинической больнице каждый месяц лежат по 10 - 15 детей без родителей.

Сейчас социальные няни работают в 16 больницах Минска, Гомельской, Гродненской, Брестской и Минской областей. Скоро няни появятся в Могилеве, Бобруйске и Новополоцке. Проект работает за счет поддержки общественности: неравнодушные люди присылают на благотворительный счет деньги, которые идут на оплату работы нянь, покупку подгузников, салфеток, кремов, присыпок и других необходимых для малышей вещей.