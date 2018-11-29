Почему технику ATLANT лучше покупать в фирменных магазинах?

Компания ATLANT-TECHNO основана в 1994 году, она постоянно развивается и совершенствуется. Сегодня торговая сеть насчитывает более 35 магазинов в 22 различных городах Республики Беларусь, а также 12 складов (возможен самовывоз товара).

Наша компания не просто продает отличную бытовую технику, мы стремимся укрепить положение бренда ATLANT как на белорусском, так и на мировом рынке. Мы верим, что белорусская техника ни в чем не уступает зарубежным аналогам.

У нас каждый найдет свое

С ATLANT-TECHNO вы получаете доступ ко всему каталогу бытовой техники ATLANT, включающему более 300 товарных наименований - холодильники, морозильники, стиральные машины и холодильное торговое оборудование. Мы гарантируем персональный подход к каждому покупателю: грамотная консультация, подбор бытовой техники под любые запросы и бюджеты, а также заманчивые скидки и привлекательные акционные предложения. С нами выгодно!

Почему покупают именно у нас?

1. Важно посмотреть и оценить товар перед покупкой? - Более 35 фирменных салонов-магазинов в 22 городах Беларуси. У нас каждый может оценить качество продукции и узнать подробно о любом товаре у продавцов-консультантов, которые помогут выбрать лучшее именно для вас!

2. Экономите время? - Фирменный интернет-магазин atlantshop.by к вашим услугам. Самый широкий ассортимент бренда ATLANT, удобная навигация и оперативное обслуживание пользователей.

- Официальная гарантия и проверенное качество продукции, подтвержденное Сертификатами соответствия.

Наша техника проходит сертификацию качества и безопасности, соответствует мировым и отечественным стандартам. Каждому покупателю предоставляется официальная гарантия от завода-производителя ЗАО «Атлант», поэтому, если у вас возникнут сложности с эксплуатацией техники ATLANT, вы всегда можете обратиться за помощью в авторизированный сервисный центр компании.

- Индивидуальная консультация

Сall-center для покупателей работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Команда ATLANT-TECHNO поможет подобрать вам необходимую технику, ориентируясь на ваш бюджет.

- Доставка техники в любую точку Беларуси.

Мы осуществляем доставку по всей Беларуси и бесплатно поднимаем технику на любой этаж. По Минску доставка бесплатная. Если выбрать товар, который есть в наличии в магазине вашего региона - доставка также будет бесплатной. Подробности о доставке уточняйте у наших консультантов.

- Доступные цены и рассрочка платежа

Всю продукцию в магазинах ATLANT-TECHNO можно приобрести в беспроцентную рассрочку на срок до 24 месяцев, также есть возможность расплатиться карточками: «Халва», «Карта Покупок», «Черепаха», «КартаFun».

- Сервисная поддержка

По всей территории Республики Беларусь работают авторизованные сервисные центры компании, куда вы можете обратиться для гарантийного и постгарантийного ремонта или обслуживания техники.

Нужна качественная техника? Обращайтесь в ATLANT-TECHNO, мы честны с клиентами и делаем комфорт доступным для каждого!

Интернет-магазин atlantshop.by

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Время работы call-центра 7 дней в неделю с 9.00 до 21.00

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