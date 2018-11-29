Каршеринг Anytime научил журналистов правильно ездить зимой

В Беларусь пришла зима, а значит, вместе с ней и плохие дорожные условия. Минск все чаще наполняется уличными пробками - движение останавливается из-за мелких аварий. Но это еще цветочки - впереди нас ждет и гололед, и снежная каша, и плохая видимость. Поэтому самое время вспомнить навыки зимней езды. Причем сделать это нужно не только автовладельцам, но и тем, у кого есть права, но нет машины. Почему? Потому что в Минске недавно появилась новая тема - каршеринг. Это что-то среднее между краткосрочной арендой автомобиля и обычным такси - только водителем являешься ты сам! Правда, к подъезду дома или к крыльцу офиса машину никто не подаст - ближайший свободный автомобиль нужно найти через приложение, а потом добраться к нему пешком. Открыл, сел, поехал! Оплата - поминутная, деньги списываются с банковской карточки. А открывается и закрывается машина через смартфон. Сейчас в системе работает 105 автомобилей, к концу года их станет 205, а к середине следующего года - 500. Чтобы зарегистрироваться в системе, не нужно никуда ходить: достаточно скачать приложение в Google Play или App Store, загрузить через него фотку своих прав и последней странички паспорта и привязать банковскую карту. Пользоваться сервисом можно всем, кому исполнилось 19 лет и у кого права больше года.

Напомнить о навыках зимней езды решили представители крупнейшей службы каршеринга Anytime.

Напомнить о навыках зимней езды решили представители крупнейшей службы каршеринга Anytime. Для этого под Минском, на закрытом испытательном автомобильном полигоне, представители Anytime вместе с представителями Volkswagen устроили однодневный курс контраварийного вождения. Для этого на полигон пригнали пару десятков серо-оранжевых Volkswagen Polo - именно такие в основном сейчас используются в каршеринге Anytime. Собралось почти 30 журналистов - опытных и не очень. Под наблюдением именитых автомобильных инструкторов журналисты отрабатывали несколько элементов.

Для занятий на полигон пригнали пару десятков серо-оранжевых Volkswagen Polo – именно такие в основном сейчас используются в каршеринге Anytime.

- Мы показываем ситуации, которые возникают в зимних условиях, - рассказал руководитель Школы водительского мастерства, многократный чемпион Беларуси по ралли, мастер спорта Сергей Овчинников. - Самая частая проблема на дороге -автомобиль начинает скользить, водитель пугается и теряет управление. Мы смоделировали такие ситуации на автодроме и отрабатываем правильную реакцию у участников мероприятия. Такие занятия делают дороги более безопасными.

Самое простое упражнение - это определение оптимальной дистанции до впереди идущего автомобиля и отработка реакции на его стоп-сигналы. Один автомобиль разгоняется до 60 км/ч, другой едет за ним. Первый водитель неожиданно дает по тормозам, задача второго - успеть среагировать и не допустить столкновения на заснеженной дороге. Конечно, в целях безопасности упражнение проводили не в одной полосе, а в соседних.

Еще одно упражнение - так называемый «лосиный тест». Так называют объезд препятствия, которое неожиданно появилось на дороге. В нашем случае препятствием выступал ряд ярких пластиковых конусов, выставленных в полосе. Задача - объехать их на максимально высокой скорости, причем не допустить вылета машины за условные пределы проезжей части. Раз за разом журналисты выполняли упражнение, наращивая скорость, но контролируя автомобиль. Хочется экстима? Не вопрос: сидящий рядом с водителем инструктор во время маневра неожиданно дергал ручник, пуская машину в занос. Откровенно говоря, «словить» машину и оставить ее в своей полосе практически ни у кого не получилось.

Самая частая проблема на дороге – автомобиль начинает скользить, водитель пугается и теряет управление.

Самое интересное упражнение называется «тележки». Под задние колеса машины подкладывают специальные тележки на маленьких колесиках, которые поворачиваются во все стороны. Получается, что задняя часть машины живет словно своей жизнью и двигается куда захочет - фактически никакого сцепления задних колес с асфальтом нет! На такой машине нужно было ездить по определенной траектории - например, в форме восьмерки. Корреспондент «Комсомолки» такой аттракцион испытал первый раз. Поначалу очень непривычно - задняя часть машины постоянно съезжает вбок, после чего машину попросту разворачивает. Но со временем начинаешь понимать принцип и лучше чувствуешь автомобиль. Со временем начинает казаться, что крутить восьмерки в таком режиме можно бесконечно. Инструктор подсказывает все реже, движения становятся все более выверенными. А когда после часа такой тренировки пересаживаешься в обычную машину, где «зад никуда не съезжает», становится снова непривычно.

С тедежками задняя часть машины живет своей жизнью и двигается куда захочет – фактически никакого сцепления задний колес с асфальтом нет!

Инструкторы сходятся в одном: к зимнему вождению нужно отнестись максимально серьезно, ведь зимняя дорога ошибок не прощает.

- Будьте внимательными и аккуратными на дорогах, - пожелал всем маркетинговый директор каршеринга Anytime Евгений Кузин.

Занятия проходили под присмотром медиков из «Красного креста».

БУДЬ В КУРСЕ!

ТРИ СОВЕТА ОТ СЕРГЕЯ ОВЧИННИКОВА

1. Вспоминаем забытые зимние навыки

Чтобы вспомнить позабытые за лето навыки зимней езды, нужно выехать на площадку, свободную от дорожного движения, и покататься: погазовать, потормозить, побаловаться с заносами. Теоретических знаний недостаточно: нужно вырабатывать рефлексы.

- Это как человек, который падает - он уже не думает, как поставить руки. Произошел занос, руки автоматически выровняли машину, поехали дальше, - говорит Сергей Олегович. - Тут же, на площадке, можно понять работу различных электронных помощников, если таковые есть: противозаносных систем, ABS, систем курсовой устойчивости. Потренируйтесь с включением-выключением их, и вы поймете, в какие моменты они срабатывают, и не будете бояться их срабатывания в сложной ситуации, - советует Овчинников.

Руководитель Школы водительского мастерства, многократный чемпион Беларуси по ралли, мастер спорта Сергей Овчинников.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

2. Распознаем скользкую дорогу

Самое опасное в первом гололеде - это то, что он наступает неожиданно, и то, что его не видно. Небольшая влажность и мороз - и вот уже темный асфальт покрыт невидимой корочкой льда. Отсутствие снега делает ситуацию еще хуже: в снег при потере траектории машина может выровняться за счет снежной подушки у обочины. В «день жестянщика» автомобиль очень легко может улететь в кювет, удариться о бордюр или придорожное ограждение. Совет специалиста: скользкую дорогу можно определить не только по температуре окружающего воздуха, но и по характерному «ватному» рулю: на льду он поворачивается легче. Раннее срабатывание антиблокировочной системы (ABS) также подскажет водителю о том, что под колесами лед.

3. Меняем стиль вождения

- Идущий по льду человек обычно не делает резких движений - боится упасть. Образно говоря, управлять машиной на скользкой дороге нужно так же, как мы ходим по скользкой дороге: плавные повороты, разгоны, замедления, - советует Овчинников.