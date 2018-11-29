Все жители страны получат доступ к базе тунеядцев. Сможем ли мы по ней проверять друг друга?

В нее попадут неработающие белорусы, которым со следующего года предстоит полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги. Мы узнали, как можно будет получить информацию из этой базы, рассекретят ли данные о других жителях страны и кого в ней быть не должно.

Где найти базу тунеядцев?

Она появится на Едином портале электронных услуг - www.portal.gov.by. Официально эта услуга будет называться «Предоставление посредством ОАИС доступа к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Пока ссылки на базу на портале еще нет.

Могу ли я получить доступ к этой базе?

Заглянуть в базу тунеядцев сможет любой человек. Но сначала нужно получить доступ. Сделать это можно двумя способами. Первый, простой - взять специальный логин и пароль у оператора «одного окна» в исполкоме или в Республиканском удостоверяющем центре в Минске (пр. Машерова, 25). Процедура бесплатная, понадобится только паспорт.

Второй способ - сделать электронный ключ. Это уже платно, ключ на год обойдется в 51 руб. 55 коп. Зато с его помощью можно получить и другие электронные услуги - например, открыть ИП или подать налоговую декларацию онлайн.

Получается, я могу зайти в базу тунеядцев и посмотреть, кто в ней есть?

- Физлицо может получить доступ к этой информации только в отношении себя лично, - уточнили в Национальном центре электронных услуг.

Так что, зайдя в базу, вы увидите только, есть ли в ней вы сами. Полный доступ будет у местных исполнительных и распорядительных органов (то есть исполкомов), которым и предстоит решать, кто будет оплачивать полную коммуналку.

Какие данные тунеядцев попадут в базу и откуда?

Это паспортные данные: ФИО, дата рождения, пол, гражданство, сведения о регистрации, серия и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер. Информация о неработающих белорусах будет стекаться в базу от разных госорганов: Фонда соцзащиты, Минтруда, Минздрава, Министерства по налогам и сборам и так далее.

Кому не нужно будет оплачивать полную коммуналку?

Список тех, кто тунеядцем не считается, довольно обширен. Это работающие официально, в том числе по договорам подряда, ипэшники, ремесленники, адвокаты, нотариусы, творческие работники (но только те, кто состоит в официальном творческом союзе - например, Союзе писателей), военные, студенты, работающие или учащиеся за границей и так далее. Полный перечень можно найти в Положении о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике.

Тех, кто тунеядцем не считается, по сравнению с предыдущей версией декрета стало больше. Например, теперь к ним относятся супруги военных или проходящих распределение там, где невозможно устроиться на работу. И этот список постоянно расширяется. Так, на днях министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что платить полную коммуналку не нужно учредителям предприятий, женам дипломатов и стоящим на диспансерном учете (об этом сообщает газета «Витебские вести»).

Я попал в базу, но не могу оплачивать полную коммуналку. Как быть?

Обратиться в постоянную комиссию по координации работы по содействию занятости населения, которые работают при исполкомах. К слову, туда же нужно идти, если вы попали в список тунеядцев по ошибке.

Освободить от полной коммуналки комиссия сможет, если человек оказался в трудной жизненной ситуации. А чтобы проще было ориентироваться, чиновники даже составили примерный перечень таких ситуаций. Это может быть, к примеру, уход за больным родственником, переезд в другой город и так далее.

КАК ЭТО БЫЛО

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», в народе известный как декрет о тунеядстве. Те, кто в течение года не работал 180 дней или больше, должны были заплатить фиксированный налог - 20 базовых (на тот момент 360 рублей).

После прокатившихся по стране в 2017 году протестов президент отменил налог на тунеядство. В этом году он вернулся в новом формате: с 1 января следующего года тунеядцы будут полностью оплачивать горячую воду, а 1 октября - отопление и газовые колонки. Но делать это нужно только тем, кто является плательщиком коммунальных услуг - например, собственником квартиры. Если квартира принадлежит работающему мужчине, а с ним живет неработающая жена, то полную коммуналку платить не нужно.