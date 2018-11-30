Выходные в Минске 1 и 2 декабря: чемпионат по судоку и детская барахолка

- «Комсомолка» приглашает на свой первый чемпионат по судоку (регистрация по т.(017) 294-27-04). Состоится он 1 декабря с 12.00 до 14.00 на популярной выставке-ярмарке для старшего поколения«50 плюс», что работает в выставочном центре «БелЭкспо» по пр. Победителей, 14. Для людей старшего возраста здесь масса информации и развлечений: бесплатные врачебные консультации, мастер-классы по ЗОЖ.

Там же можно будет задать свои вопросы нотариусам, адвокатам и юристам из главного управления юстиции Мингорисполкома, которые все три дня будут работать в специальной «Зоне консультаций».

- Маркет «Детская барахолка», куда можно принести, подарить, купить и обменяться ставшей ненужной детской одеждой, обувью, книгами, игрушками, аксессуарами, посудой, состоится 1 декабря в центре «Корпус» (пр. Машерова, 9, корп. 8). В программе - полезные лекции о детском здоровье и психологии подросткового переходного периода для родителей, консультации врачей. А также детская комната с карандашами, красками, сказками и пальчиковым театром.

- В галерее «Университет культуры» (Дворец Республики) до 16 декабря сразу два интересных художественных проекта. Это фотовыставка «Берлин в красках» Игоря Калашникова, посвященная уличной жизни Берлина, и выставка акварели «Мы любим цветы» Лоры Стрижак и Натальи Хорольской. Галерея работает с 11.00 до 19.00, выходные - воскресенье и понедельник.

- В кинотеатре «Пионер» 1 декабря начинаются показы кинофестиваля «Человеческое достоинство, равенство, справедливость», который по традиции патронируют Представительства ЕС и ООН в Беларуси. Можно будет посмотреть 10 художественных фильмов режиссеров из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США, Франции. Фестиваль продлится до 10 декабря. Начало всех сеансов в 19.00 (бесплатные билеты можно получить в кинотеатре ежедневно с 14.00).

- Фирменный «бергмановский» стиль в одежде можно будет увидеть в галерее «Арт-Беларусь» (Дворец искусства) на выставке «Ингмар Бергман и его наследие в моде и искусстве». Молодые белорусские дизайнеры представили здесь модели одежды, на создание которых их вдохновили картины Бергмана. Плюс фотографии и видеоинсталляции. Посмотреть выставку можно до 14 декабря с 11.00 до 20.00 (выходной - понедельник).

- В пространстве «Песочница», что по ул. Куйбышева, 45, открывается зимний сезон. 1 и 2 декабря с 13.00 и далее по субботам и воскресеньям здесь можно найти много интересного, в том числе «Горошек Маркет» с handmade, катание на тюбингах, фото- и интерактивные зоны, ледяные фигуры, мастер-классы для детей.