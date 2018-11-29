5 постановок + 5 концертов: топ-10 самых крутых мероприятий декабря
10. Драмтеатр «Эрмитаж»
1-2 декабря в Театре им. Горького. Билеты от 6 до 60 рублей
Артисты московского драмтеатра «Эрмитаж» приезжают в Минск на несколько дней. Следите за афишей: можно увидеть постановки «Дон Кихот», «Маленькое воскресное приключение» и «Лёля и Минька в школе клоунов» - это для деток.
Фото: организаторы.
9. Дмитрий Быков
16 декабря в 19.00 во Дворце культуры профсоюзов. Билеты от 27,5 рублей
Это первый минский творческий вечер для поэта Дмитрия Быкова. Если вдруг не знаете, кто это, поищите видеоцикл «Гражданин поэт» (там его стихи в разных стилях читает Михаил Ефремов). Дмитрий Быков почитает для зрителей и ответит на вопросы.
Фото: Борис Кудрявов
8. Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король»
15 декабря в 11.00, 15.00 и 19.00 в «Минск-Арене». Билеты от 15 до 35 рублей
Тот самый случай, когда никакого описания не нужно: заранее знаешь, что будет огонь. На льду – олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин. Спецэффекты: фейерверки, гигантский флюгер, ожившая голова Дроссельмейера, огонь! Плюс вокалисты, воздушные гимнасты и акробаты.
Фото: Николай Хижняк.
7. Мюзиклы «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»
9 декабря в 19.00 в Центральном Доме офицеров. Билеты от 35 до 95 рублей
Квазимодо и Эсмеральды встречается с Ромео и Джульеттой: в мюзикле участвуют Светлана Светикова (из «Фабрики Звезд-3», если помните ее), Эд Шульжевский, Александр Постоленко (из «Голоса»).
6. Павел Воля / Ляйсан Утяшева
18 декабря в 19.00 во Дворце Республики. Билеты от 40 до 200 рублей
Один из главных комиков и ведущий целой кучи проектов Павел Воля будет изображать творческую мышь и семейного гуся – так он пишет на своем сайте. Будет интеллектуальный юмор, талантливые импровизации и невыдуманные истории.
7 декабря в 19.00 в КЗ «Минск». Билеты от 60 до 190 рублей
А его супруга Ляйсан Утяшева привезет в Минск танцевальное шоу Bolero.
Фото: организаторы.
5. A’STUDIO
8 декабря в 19.00 во Дворце Республики. Билеты от 35 до 135 рублей
30 лет на сцене – это вам не жук чихнул! В программе – самые известные и пронзительные хиты, от которых сердце будет трепетать, как бешеное.
Фото: Евгения Гусева
4. Светлана Лобода
8 декабря в 19.00 в «Минск-Арене». Билеты от 63 до 123 рублей
Лучшая исполнительница-2017 по версии МузТВ уже едет к нам! Повторяйте слова песен «Твои глаза», «К черту любовь», «Пора домой», «Город под запретом», «Облака», «40 градусов» - они все будут.
Фото: Кудрявцева Лариса
3. Дельфин
24 декабря в 20.00 в Prime Hall. Билеты от 35 до 85 рублей
Дельфин уже выступал в Минске в этом году, но много не бывает: фанаты готовы слушать «Я буду жить», «Любовь» и «Весну» раз в несколько месяцев. И его новый альбом 442, конечно.
Фото: Николай Хижняк
2. Горан Брегович
11 декабря в 19.00 во Дворце Республики. Билеты от 60 до 230 рублей
Свадебно-похоронный оркестр – ну чудесно же! Свой стиль в музыке Брегович называет безумным миксом из цыганской свадебной музыки, народных мелодий и православных песнопений. В Минске он сыгррает новый проект «Три письма из Сараево» (это концерт для скрипки с симфоническим оркестром).
Веселье гарантируется!Фото: Павел МАРТИНЧИК
1. «Золотой Граммофон»
9 декабря в 19.00 в «Минск-Арене». Билеты от 63,3 рубля
Самый массовый десант звезд российской эстрады в Минск. Это просто джек-пот, если хотите увидеть сразу всех! Гала-концерт будет идти несколько часов. Точно будут Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак, Николай Басков, Диана Арбенина, Зара, Юлианна Караулова, группы Burito и «Градусы». И сюрпризы! Ведущие вечера - Николай Басков и Зара.
Не ведущая, а мечта! Фото: организаторы.