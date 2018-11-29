800 тонн за полмесяца. Почему дороги Минска так обильно посыпают солью и кому жаловаться?

В холодное время дороги и тротуары посыпают песчано-соляной смесью, чтобы было меньше падений и ДТП. Морозы в Минске ударили на этой неделе, но коммунальники посыпают дороги солью еще с прошлой, причем иногда - с явным перебором.

Минчане стали делиться в соцсетях фото, где видно, что соль распределена неравномерно, словно ее сыпали жменями. Причем фото из разных районов столицы: от Института культуры и Грушевки до Кунцевщины и Каменной Горки. А ведь каждый год экологи сетуют, что соль фактически убивает деревья! Мы решили разобраться в ситуации.

Коммунальники говорят, что избыток соли могут быть из-за технических неполадок Фото: твиттер Dmitry Poleshchenko

«Превентивные меры борьбы со скользкостью»

На предприятии «Горремавтодор» объясняют, что использовать соль на дорогах стали с середины ноября из-за снизившихся температур и нерадостных прогнозов погоды.

- В этом месяце, с наступлением отрицательных температур ночью и прогнозами неблагоприятных погодных условий, то есть снега, гололедицы, осадков на переохлажденное покрытие, предприятия применяли превентивные (предупредительные. - Авт.) меры борьбы со скользкостью, - говорит заместитель гендиректора «Горремавтодор Мингорисполкома» Олег Лукашенко. - С середины месяца возникла необходимость обработки дорог из-за погодных условий и по сведениям информационных систем, осуществляющих сбор и обработку данных о состоянии дорожного покрытия. По постановлению Минздрава тротуары и пешеходные зоны зимой должны ежедневно и по мере необходимости очищаться от снега, наледи и посыпаться противогололедными средствами, разрешенными к применению.

С середины ноября было потрачено 800 т соли и 100 т смесейФото: Ольга ШЕСТАКОВА

Решение рассыпать соль и песок принимают в организациях, к которым относятся заледеневшие участки. За дороги и тротуары улиц города отвечают районные и городские подразделения «Ремавтодор», за дворы - ЖКХ... Но почему все же так обильно у нас посыпают дороги?

- Информация о наличии избыточных материалов на покрытиях наших территорий не подтвердилась. С технической точки зрения наличие избытков соли могло быть обусловлено неисправностью или поломкой на линии распределительного оборудования спецтехники или иной внештатной ситуацией, - говорит Олег Лукашенко. - В таких случаях избытки материалов оперативно убираются. Мы провели совещание с руководителями предприятий - участников объединения, указали на необходимость соблюдения технологии обработки покрытий.

Всего на зиму заготовили 7,4 тыс. т соли и 38 тыс. т смесей. С середины ноября было потрачено 800 т соли и 100 т смесей.

- В мире на городских улицах активно применяются различные химические материалы. Это снижает затраты на зимнее содержание автодорог, улучшает состояние покрытий и повышает безопасность дорожного движения, - говорит Олег Лукашенко. - На сегодня материалов, альтернативных технической соли по соотношению «цена - эффективность», нет. Применение противогололедных материалов может негативно влиять на окружающую среду, но для высоких темпов экономического развития и высокого уровня жизни требуется безопасность транспортных сообщений.

«Во дворах солью посыпают 30% территории»

Коммунальники говорят, что во дворах техническую соль не используют, дорожки посыпают только песчано-соляной смесью.

- При выполнении таких работ наши специалисты руководствуются нормами: времени, обслуживания, расходов материалов на техобслуживание жилфонда, - говорит начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением МГЖХ Наталья Шевченя. - Есть требования. Например, мы посыпаем 30% территории, нельзя использовать смесь на зеленых зонах… И это у нас выполняет не машина, а человек, который знает, сколько кг смеси нужно на закрепленную территорию. Посыпать дорожки стали, когда началось понижение температур. Смесь используют там, где образовывается наледь. Возможно, если солнце подсушит эти места, вовсе не надо будет их посыпать.

В «Горремавтодоре» говорят, что на сегодня материалов, альтернативных технической соли по соотношению «цена - эффективность», нет Фото: твиттер @star_gnom_by

«Мы направили специальные письма в «Ремавтодор» и ЖКХ»

Чтобы как-то повлиять на ситуацию с реагентами на дорогах и во дворах, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды отправлял в организации специальные письма.

- Организации, которые отвечают за посыпку дорог, должны руководствоваться правилами благоустройства Минска. В каждой из них - свои технологии посыпок: сколько их должно быть, в каких количествах, каких объемов. Комитет это не контролирует, они все руководствуются этим нормативным документом, - говорят в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. - Другие организации, например «Зеленстрой», отвечают за то, чтобы защитить растения и деревья от реагентов. Мы проводим профилактическую работу. Отправили в районные администрации, ЖКХ и «Ремавтодор» города письма, в которых попросили соблюдать правила благоустройства.

Получается, что какой-то одной организации, которая следила бы, чтобы исполнители не насыпали на дорожках белые соляные сугробы, в Минске нет. А если вы заметили такие «перегибы на местах», нужно обращаться в организации, которые посыпали солью эти самые «места», то есть конкретные дворы или дороги - например, в районные «Ремавтодор» или ЖКХ.