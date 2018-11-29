Кухню перенесли на балкон, чтобы сделать из однокомнатной квартиры двушку

Год назад спортсмен Владимир купил однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров под Минском и сразу решил, что из нее можно сделать двушку.

- Иногда мне хочется уединиться от городской столичной суеты, поэтому загород - для меня идеальный вариант. Здесь хорошо развито транспортное сообщение. Бывает, даже не пользуюсь личным автомобилем, - рассказывает он.

Из однокомнатной квартиры Владимир сделал двушку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяин приобрел квартиру, когда цены на недвижимость сильно просели - за 45 квадратов он заплатил около $41 тысячи.

- Когда я увидел, что кухня занимает 12,5 квадрата, а лоджия - 5, понял, что кухню нужно переделать под гостиную, а на просторном балконе сделать кухню. У людей в хрущевках такие кухни! - улыбается Владимир.

На месте, где должна быть кухня, появилась гостиная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухню спроектировал дизайнер

На пяти квадратах особо не разгуляешься, поэтому, чтобы продумать дизайн кухни, хозяин квартиры обратился к дизайнеру Виктории Степновой:

- Решил остановиться на минимализме - скандинавский стиль мне близок. Здесь нет лишних деталей, хорошо продуманы шкафчики - вытяжка спрятана в один из них. Бывший подоконник отлично трансформировался в кухонный стол, только пришлось немного «нарастить» столешницу. Вот только духовой шкаф сейчас забрали в ремонт, но он тоже белого цвета, как и индукционная плита.

Хозяин приобрел квартиру, когда цены на недвижимость сильно просели - за 45 квадратов он заплатил около $41 тысячи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основными строительными работами в кухне Владимир занимался сам - установил теплый пол, положил керамогранитную плитку, провел электричество в лоджию для подключения плиты и духовки и даже сам сделал отверстие в стене для коммуникаций. Как говорит хозяин, максимально старался сэкономить.

- Окна в лоджии однокамерные - слегка ветерок гуляет, но рама осталась от прежних хозяев. В следующем году планирую поставить двухкамерные окна и утеплить лоджию со стороны улицы, - делится планами Владимир. - Стены лоджии решил обшить деревянными панелями толщиной 1,8 сантиметра.

Кровать в спальне стоит всего 70 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В спальне - гардеробная за $900 и кровать за $70

На опустевших 12,5 квадрата хозяин обустроил гостиную. Она тоже сделана в стиле минимализма: диван, журнальный столик, несколько симпатичных светильников из «Икеа». Здесь же стоит холодильник, который не вместился на балконе. Одну из полочек украшает коллекция мультяшных Смурфиков.

Одну из полочек украшает коллекция мультяшных Смурфиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Все детство смотрел мультики про Смурфиков, поэтому решил их коллекционировать. А на этой полке у меня два ценных экспоната. Икона «Святой семьи» из Ватикана - она сделана из чистого серебра. Икону мне подарили родители на юбилей. Второй эксклюзив - переливающийся камень пирит, который мне привезли из Мексики. Только не трогайте его руками - он волшебный, исполняет мои желания, - предупреждает нас хозяин.

Икона «Святой семьи» из Ватикана сделана из чистого серебра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Переливающийся камень пирит, который Владимиру привезли из Мексики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прихожей, ванной комнате и туалете Владимир ремонт не делал - все осталось от прежних владельцев. Но спальню решил видоизменить.

- Комната была квадратной формы с прямоугольной нишей. Мне показалось, что это пространство нужно переделать под гардеробную. Проект гардеробной также заказывал у дизайнера - за проект и реализацию заплатил 900 долларов. А дизайн кухни мне уже Виктория сделала в подарок, - рассказывает Владимир.

Гардеробная занимает 4 квадратных метра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяин смеется, что ему очень везет на хорошие скидки. Например, двуспальную кровать Владимир купил за $70, а телевизор в гостиную за $450, хотя стоил он $750.

- В магазине просто потеряли коробку от телевизора и сделали на него огромную скидку. А пока я съездил домой за деньгами, упаковку нашли, но скидки отменять не стали.

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт в кухне обошелся примерно в $3340, в том числе:

$2200 - кухонный гарнитур, обшивка стен в лоджии;

$800 - индукционная панель, духовой шкаф, вытяжка;

$140 - теплый пол (плитка - бесплатно);

$200 - утепление стен и потолок в лоджии.

А также:

$900 - гардеробная и дизайн-проекты;

$450 - телевизор;

$450 - диван;

$270 - обои;

$70 - двуспальная кровать.

Бывший подоконник отлично трансформировался в кухонный стол, только пришлось немного «нарастить» столешницу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы оценили креатив Владимира!Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЕСТЬ ВОПРОС

Нужно ли согласовывать перенос кухни?

- Если вы хотите сделать перепланировку квартиры с расширением площади, нужно обратиться в отдел архитектуры и строительства администрации вашего района. Каждый случай рассматривается отдельно. Если специалист даст разрешение на перепланировку, необходимо заказать проект в проектной организации, - рассказал «Комсомолке» главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Лебедь.