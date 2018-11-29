2018-11-29T22:16:47+03:00
Общество

Кухню перенесли на балкон, чтобы сделать из однокомнатной квартиры двушку

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]
Эвика ОТТО
Поделиться:
В лоджии площадью 5 квадратов сделали кухню. Ремонт обошелся около $3340.В лоджии площадью 5 квадратов сделали кухню. Ремонт обошелся около $3340.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Год назад спортсмен Владимир купил однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров под Минском и сразу решил, что из нее можно сделать двушку.

- Иногда мне хочется уединиться от городской столичной суеты, поэтому загород - для меня идеальный вариант. Здесь хорошо развито транспортное сообщение. Бывает, даже не пользуюсь личным автомобилем, - рассказывает он.

Из однокомнатной квартиры Владимир сделал двушку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из однокомнатной квартиры Владимир сделал двушку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяин приобрел квартиру, когда цены на недвижимость сильно просели - за 45 квадратов он заплатил около $41 тысячи.

- Когда я увидел, что кухня занимает 12,5 квадрата, а лоджия - 5, понял, что кухню нужно переделать под гостиную, а на просторном балконе сделать кухню. У людей в хрущевках такие кухни! - улыбается Владимир.

На месте, где должна быть кухня, появилась гостиная. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На месте, где должна быть кухня, появилась гостиная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухню спроектировал дизайнер

На пяти квадратах особо не разгуляешься, поэтому, чтобы продумать дизайн кухни, хозяин квартиры обратился к дизайнеру Виктории Степновой:

- Решил остановиться на минимализме - скандинавский стиль мне близок. Здесь нет лишних деталей, хорошо продуманы шкафчики - вытяжка спрятана в один из них. Бывший подоконник отлично трансформировался в кухонный стол, только пришлось немного «нарастить» столешницу. Вот только духовой шкаф сейчас забрали в ремонт, но он тоже белого цвета, как и индукционная плита.

Хозяин приобрел квартиру, когда цены на недвижимость сильно просели - за 45 квадратов он заплатил около $41 тысячи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяин приобрел квартиру, когда цены на недвижимость сильно просели - за 45 квадратов он заплатил около $41 тысячи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основными строительными работами в кухне Владимир занимался сам - установил теплый пол, положил керамогранитную плитку, провел электричество в лоджию для подключения плиты и духовки и даже сам сделал отверстие в стене для коммуникаций. Как говорит хозяин, максимально старался сэкономить.

- Окна в лоджии однокамерные - слегка ветерок гуляет, но рама осталась от прежних хозяев. В следующем году планирую поставить двухкамерные окна и утеплить лоджию со стороны улицы, - делится планами Владимир. - Стены лоджии решил обшить деревянными панелями толщиной 1,8 сантиметра.

Кровать в спальне стоит всего 70 долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кровать в спальне стоит всего 70 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В спальне - гардеробная за $900 и кровать за $70

На опустевших 12,5 квадрата хозяин обустроил гостиную. Она тоже сделана в стиле минимализма: диван, журнальный столик, несколько симпатичных светильников из «Икеа». Здесь же стоит холодильник, который не вместился на балконе. Одну из полочек украшает коллекция мультяшных Смурфиков.

Одну из полочек украшает коллекция мультяшных Смурфиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одну из полочек украшает коллекция мультяшных Смурфиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Все детство смотрел мультики про Смурфиков, поэтому решил их коллекционировать. А на этой полке у меня два ценных экспоната. Икона «Святой семьи» из Ватикана - она сделана из чистого серебра. Икону мне подарили родители на юбилей. Второй эксклюзив - переливающийся камень пирит, который мне привезли из Мексики. Только не трогайте его руками - он волшебный, исполняет мои желания, - предупреждает нас хозяин.

Икона «Святой семьи» из Ватикана сделана из чистого серебра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Икона «Святой семьи» из Ватикана сделана из чистого серебра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Переливающийся камень пирит, который Владимиру привезли из Мексики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Переливающийся камень пирит, который Владимиру привезли из Мексики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прихожей, ванной комнате и туалете Владимир ремонт не делал - все осталось от прежних владельцев. Но спальню решил видоизменить.

- Комната была квадратной формы с прямоугольной нишей. Мне показалось, что это пространство нужно переделать под гардеробную. Проект гардеробной также заказывал у дизайнера - за проект и реализацию заплатил 900 долларов. А дизайн кухни мне уже Виктория сделала в подарок, - рассказывает Владимир.

Гардеробная занимает 4 квадратных метра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гардеробная занимает 4 квадратных метра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяин смеется, что ему очень везет на хорошие скидки. Например, двуспальную кровать Владимир купил за $70, а телевизор в гостиную за $450, хотя стоил он $750.

- В магазине просто потеряли коробку от телевизора и сделали на него огромную скидку. А пока я съездил домой за деньгами, упаковку нашли, но скидки отменять не стали.

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт в кухне обошелся примерно в $3340, в том числе:

$2200 - кухонный гарнитур, обшивка стен в лоджии;

$800 - индукционная панель, духовой шкаф, вытяжка;

$140 - теплый пол (плитка - бесплатно);

$200 - утепление стен и потолок в лоджии.

А также:

$900 - гардеробная и дизайн-проекты;

$450 - телевизор;

$450 - диван;

$270 - обои;

$70 - двуспальная кровать.

Бывший подоконник отлично трансформировался в кухонный стол, только пришлось немного «нарастить» столешницу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывший подоконник отлично трансформировался в кухонный стол, только пришлось немного «нарастить» столешницу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы оценили креатив Владимира! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы оценили креатив Владимира!Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЕСТЬ ВОПРОС

Нужно ли согласовывать перенос кухни?

- Если вы хотите сделать перепланировку квартиры с расширением площади, нужно обратиться в отдел архитектуры и строительства администрации вашего района. Каждый случай рассматривается отдельно. Если специалист даст разрешение на перепланировку, необходимо заказать проект в проектной организации, - рассказал «Комсомолке» главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Лебедь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Кинотеатры Silver Screen и VOKA предлагают в декабре зрителям «единый билет»
Покупая билет в кино в декабре, вы получите «два в одном» - киносеанс и код на пользование в течение месяца онлайн-сервисом с доступом к 100 телевизионным каналам и 9 тысячам фильмов и сериалов
Новости 24
Под Оршей нашли заминированный во время ВОВ мост
В Минске пьяный пешеход попал под трамвай
Прекращено уголовное преследование по "делу БелТА" главного редактора БелаПАН
В Логойском районе задержаны два "авторитета", подозреваемые в вымогательстве
«Белпочта» приостановила прием отправлений в Канаду
Минкульт предписал наказать за цитаты Ленина и Сталина на стенах казарм в Брестской крепости
Голливудскому режиссеру не дали снять эпизод нового фильма в Бресте
Лисенок Лесик стал талисманом Европейских игр-2019
В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию в Керченском проливе
Найдены подростки, ушедшие из Новогрудской школы-интерната
Лукашенко говорил Медведеву, что «сквозит национальный эгоизм в торговле»
Курсы валют на 29 ноября: евро подрос, а доллар упал
В Кобрине похитили ящик для пожертвований на лечение девочки с ДЦП
На зебре в Логойском районе на пенсионера наехали BMW и Iveco
Президентом Грузии впервые в истории избрана женщина
Беларусь вошла в тройку лидеров по темпам распространения ВИЧ в Европе
Минэнерго разрабатывает новые тарифы: дома хотят топить электричеством
Польская компания покупает сеть детских супермаркетов «Буслік»
В Дортмунде установили 45-метровую елку - самую большую в мире
Под Слуцком бензовоз врезался в фуру: оторвало кабину с водителем
Переселенцам с Донбасса в Беларуси выдают ваучеры на 50 долларов
Туристка из Беларуси погибла на курорте в Египте
В Минске впервые состоится забег Санта-Клаусов
В Ивацевичах водитель после аварии выместил гнев на других машинах