Смс-рассылка вместо вайбер-чатов и сайты против списывания: какие новинки предлагают школам

Более полутора тысяч участников собрались в минском Falcon Club, чтобы обсудить, как в школьном образовании используются информационные технологии. Провести wi-fi в школах, сделать видеоконтроль и ввести смс-рассылки вместо вайбер-чатов предлагают около одного из стендов.

Можно не только послушать спикеров, но и изучить стенды некоторых компанийФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Можно контролировать, сколько ученик будет сидеть в интернете, как часто сможет заходить в интернет, какая скорость будет, - рассказывают о способах контроля в школе. - Напримeр, школьник может сидеть в интернете один час в сутки. Ему сделали пин-код, который действует час в сутки либо три раза по полчаса - тогда три пин-кода. Может использовать все сразу или постепенно. Если школьник нехороший, в школе не хотят, чтобы он пользовался интернетом, его могут заблокировать. Есть список всех телефонных номеров, где видно сколько трафика использовал каждый учащийся.

- Кто больше всех трафика использовал, тому неуд в дневник?

- Это уже преподавательский состав решает, что с таким человеком делать.

Еще одна услуга, которую предлагают - «Умный дом».

- Вы мне про школы, а не про дом расскажите, - говорю.

- Ну почему же? Применений масса! В ту же самую учительскую поставить - директор контролирует, что педагоги делают в учительской, как проводят время.

- Ужас! За каждым движением следят! Что это?!

- Ну, совсем так не стоит. В рабочее время директор или начальник хозчасти знает, что происходит в актовом зале, что происходит в учительской, в подсобных помещениях, какая там температура, какая влажность. Может, там пожар давно, а он не в курсe. Поэтому почему нет?

Специалисты удивляются, почему в школах не пользуются смс-рассылками.

- Классный руководитель собирает родительское собрание. Почему бы не использовать смс-рассылку?

- Так сейчас мессенджеров полно: телеграм, вайбер-чаты в конце концов.

- Не всегда включен интернет. И не все читают сообщения в вайбере, потому что если родители вступают в группу, то сообщений очень много! А смс-ку прочитает каждый. Если директор собирает совещание, тоже можно использовать смс-рассылку: явиться в такой кабинет, в такое время.

Компании рассказывают учреждениям образования о своих услугахФото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке представлены не только образовательные, но и развлекательные стендыФото: Святослав ЗОРКИЙ

На четырех площадках с докладами выступают спикерыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Представляют на выставке и образовательные порталы. Например «Я.Класс». Создатели говорят, что это самый большой в мире тренажер знаний на русском языке. Использовать его можно индивидуально - например, готовиться к контрольной или в школе - проводить самостоятельные и проверочные. Говорят, что помогает от списывания.

- Задания генерируются в режиме онлайн. Если мы говорим о математике, из загруженного уравнения система может сформировать как минимум 50 вариантов задания - меняется цифра или знак, - объясняют у стенда. - Учитель выбирает тему, учеников, которые есть на уроке, - и каждый получает индивидуальное задание. И им не нужно списывать, потому что если задание выполнено неверно, учитель может дать в настройках две или три попытки. Если ребенок делает задание неверно, ему показываются шаги решения. Но то первое задание замораживается - нельзя, как в тетради, что-то подправить или стереть. Если он захочет выполнить задание снова - получит новый пример, они точно не будут повторяться. Поэтому оценку можно не снижать независимо од того, с какого раза ученик выполнил задание.