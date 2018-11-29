Черные шорты талисмана Евроигр-2019 Лесика - это символ дисциплины

В Минске презентовали талисман Евроигр-2019 - это лисенок по кличке Лесик. Кто его придумал, так и осталось загадкой. Зато легенда персонажа, который будет ближайшие полтора года напоминать нам об Играх, раскрывает его неповторимый костюм. Итак, запоминайте: зеленый цвет на футболке обозначает развитие и гармонию, черные шорты - дисциплину и решительность, желтая шерстка - жизнерадостность, синие ботинки - несокрушимости, красный - энергичность.

Напомним, что Игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол 3 х 3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.

А вот какой цвет обозначает хитрость лисенка, так и осталось загадкой. Фото: Александра СТАРИКОВА

В Минске ожидают 4000 спортсменов из 50 стран. Турниры в 9 видах буду квалификационными к Олимпиаде-2020 в Токио, а соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы.

Билеты на соревнования поступят в продажу уже 1 декабря и начнут реализовываться через сайт minsk2019.ticketpro.by, а также в кассах сети «Тикетпро». Их стоимость - от 5 до 50 рублей.