Белорусскую церковь признали лучшим зданием мира

Белорусская церковь в Лондоне, возведенная по проекту английского архитектора китайского происхождения Цвай Со, взяла приз в номинации «Лучшее религиозное здание». Это был первый случай, когда здание, связанное с Беларусью, представили на высшую мировую награду в зодчестве. Причем часовня была номинирована в двух категориях фестиваля.

Напомним, униатскую церковь, относящуюся к Белорусской католической миссии, построили в 2016 году на севере британской столицы. Она обошлась в 364 000 фунтов стерлингов. Это единственное действующее сегодня деревянное культовое сооружение Лондона.

Так выглядит внутри лучшая, по мнению архитекторов, церковь мира. Фото: Joakim Borén

Часовня проектировалась как энергоэффективное здание: деревянное сооружение поглощает углерод и не производит его выбросы, как большинство новых строений. А дизайн элементов церкви, напоминающей о Чернобыле, воплощает идеи возобновляемых материалов. Искусственное освещение и теплообменная установка требуют потребления энергии, но прозрачный стеклянный фасад обращен на юг, чтобы использовать небольшой угол зимнего солнца для обогрева.

Цвай Со во время возведения часовни. Фото: Саша Белавокая, предоставлено Цвай Со

Цвай Со в свое время влюбился в белорусскую деревянную архитектуру, знакомился с ней в нашей стране. Лондонский архитектор убежден: наши деревянные церкви XVII - начала XX века - достояние человечества и заслуживают включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За проект часовни Цвай Со награжден Королевским институтом британских архитекторов, а затем церковь вошла в топ-50 любимых зданий лондонцев минувшего года и выиграла Лондонский фестиваль архитектуры в 2017.

Также Цвай Со в этом году работал в Брюсселе над мемориалом по мотивам Хатыни в память о жертвах тоталитаризма в ХХ веке. В центре его проекта – судьбы арестованных и высланных из разных стран людей, а главным символом стали увеличенные письма гонимых людей.

Теперь архитектор, среди прочего, занят в проекте реставрации Большой синагоги XVII века в Слониме.

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