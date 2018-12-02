2018-12-02T12:07:10+03:00
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КП Беларусь

Концерт «Ленинграда» в Минске: Шнуров в майке «Ну, погоди!», «подогретая» публика и пухленькая «стриптизерша»

В «Минск-Арене» отыграла скандально известная группировка. Зал, как всегда, был забит до отказа [фото]
Диана ВОЛЫНЕЦ
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Минск любит группировку «Ленинград».Минск любит группировку «Ленинград».Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Ленинград» задержал свое выступление на целых полчаса. За это время «Минск-Арена успела заполниться поклонниками всех возрастов, публика хорошенько расслабилась алкогольными напитками. Так что к выходу Шнурова все уже были «готовенькие».

Поклонницы фотографировались с картонным Шнуром. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонницы фотографировались с картонным Шнуром.Фото: Павел МАРТИНЧИК

– Ну душа же наша требует развернуться и свернуться, вот поэтому и пришли сюда, – обнимая подвыпившую и делающую селфи супругу, рассказывал своему соседу мужчина в белой майке-алкоголичке, как у Шнура. Кстати, многие поклонники музыканта поддержали корпоративный стиль артиста.

Многие поклонники музыканта поддержали корпоративный стиль артиста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие поклонники музыканта поддержали корпоративный стиль артиста.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зал несколько раз проорал название группировки, но Шнуров продолжал томить в ожидании своих поклонников. Напряжение в воздухе все нарастало, но вдруг все начали так орать и свистеть, что закладывало уши.

– Всем привет, йоу! – на сцену наконец-то выскочил Шнуров в майке с волком из мультика «Ну, погоди!». И давай драть струны электрогитары! Тут же влетела и его команда – одетые в блестящие костюмчики музыканты и голосистые девицы в ярких нарядах. Тут-то веселье и началось. Все достали телефоны и снимали подрыгивающего Шнурова и себя на его фоне, параллельно зажигательно отплясывая.

Шнуров давай драть струны электрогитары! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шнуров давай драть струны электрогитары!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команда Шнура - в блестящих костюмчиках музыканты и голосистые девицы в ярких нарядах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команда Шнура - в блестящих костюмчиках музыканты и голосистые девицы в ярких нарядах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока Шнуров прохрипел одну матерную строчку за другой, пухленькая девица в синем платье выбежала на край сцены и стала трясти по сторонам своей накладной косой. Публика «Ленинграда» пришла в дикий восторг от этого действия, словно перед ней станцевали первоклассный стриптиз.

Шнуров прохрипел одну матерную строчку за другой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шнуров прохрипел одну матерную строчку за другой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шнуров постоянно общался с публикой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шнуров постоянно общался с публикой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зал был забит до отказа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зал был забит до отказа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под скандально известную песню «В Питере пить» зал оттянулся по полной. Кажется, эта песня стала своеобразным гимном группировки. А строчки «В Питере — пить! В Питере тире — пить!» зал проорал так, что, казалось, вот-вот рухнет крыша.

Под скандально известную песню «В Питере пить» все оттянулись по полной. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под скандально известную песню «В Питере пить» все оттянулись по полной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На концерт приехало много фанатов Шнура с Украины. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На концерт приехало много фанатов Шнура с Украины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

– Повышаем градус и уровень другой композиции! – подогревал внимание белорусской публики Шнуров. И тут, по традиции, оставив большой барабан, другой участник группы, Попов, запел про змею, черепаху и нелюбовь.

Повышаем градус и уровень другой композиции! – подогревал внимание белорусской публики Шнуров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Повышаем градус и уровень другой композиции! – подогревал внимание белорусской публики Шнуров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зал был забит до отказа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зал был забит до отказа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Группировка "Ленинград" завела публику с первых аккордов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Группировка "Ленинград" завела публику с первых аккордов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Публика оттягивалась по полной. «Группа очень классная , я ее слушаю уже четыре года!» – поделилась впечатлениями девушка Вера. Она и ее подруга одни из тех, кто в этот вечер не выпивал. А вот другие поклонники группировки поговорить оказывались – мол, совсем не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы журналистов.

- Делаем как Гриша – хлопаем! – подзадорил зал Шнуров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Делаем как Гриша – хлопаем! – подзадорил зал Шнуров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Музыкант выложился на все 100! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Музыкант выложился на все 100!Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минск явно любят группировку «Ленинград». На этот концерт билеты были раскуплены раньше еще в октябре. Но те, кому билетов не досталось, могут спать спокойно – очередной концерт «Ленинграда» запланирован в Минске уже в апреле 2019 года.

Веселые поклонники "Ленинграда". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Веселые поклонники "Ленинграда".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зал, как всегда, был забит до отказа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зал, как всегда, был забит до отказа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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