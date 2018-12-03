«Ребенка не могут оставить с отцом только потому, что он богаче матери»

Одно из самых сложных решений, которое приходится принимать парам после развода, - с кем будет жить ребенок. Некоторым родителям не удается договориться - тогда они идут в суд, чтобы определить место жительства сына или дочки. Суд может назначить экспертизу, которая поможет узнать, с кем из родителей ребенку будет более комфортно жить.

- Эксперты анализируют материалы гражданского дела и документы, которые представляет суд: медкарты, характеристики с места жительства и работы, - рассказывает эксперт-психолог Александр Шустовский, замначальника управления судебно-психологических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз. - Затем проводят беседы с каждым из родителей и, как правило, отдельно - с ребенком. Им предлагают заполнить разные опросники и тесты, с помощью которых эксперты устанавливают степень привязанности ребенка к папе, маме и другим членам семьи, индивидуально-психологические особенности родителей, уровень конфликтности отношений после или во время развода, методы воздействия на детей и других членов семьи, стили воспитания.

Один из супругов после развода может добиваться внимания жены, прикрываясь заботой о ребенке. Фото: pixabay.com

Специалистам приходится сталкиваться с разными ситуациями. Например, был случай, когда папа хотел запретить родственникам жены общаться с ребенком.

- Умирает молодая женщина, которая оставляет маленького ребенка. Девочка остается жить с отцом, он вскоре повторно женится. Ребенок считает вторую жену отца мамой, но бабушка и дедушка по материнской линии вполне законно претендуют на то, чтобы иметь возможность встречаться с внучкой, а папа хочет, чтобы ребенок не знал, что была когда-то другая мама.

«Отец опасался, что бывшая жена вовлечет дочь в секту»

- Если папа заявляет, что у него высокая зарплата, что он сможет больше дать ребенку, в то время как мама живет скромнее - это может стать основанием для того, чтобы рекомендовать оставить ребенка с отцом?

- Этот вопрос лучше адресовать суду. Я в пределах своей компетенции могу пояснить, что финансовое преимущество отца или матери не является основанием для передачи ему ребенка на воспитание.

Эксперт рассказывает, что иногда один из супругов не хочет развода, а после того, как семья распалась, продолжает добиваться внимания жены, прикрываясь заботой о ребенке.

- Если отец чрезмерно стремится к общению с ребенком, которого раньше не наблюдалось, то за этим может стоять желание помешать бывшей жене наладить личную жизнь. Многими бывшими супругами движет именно ревность.

Родители часто вовлекают своих детей в супружеские конфликты и настраивают ребенка против мамы или папы, который живет отдельно. Но это не значит, что ребенок всегда будет воспринимать папу или маму негативно.

В свои конфликты после расставания родители часто вовлекают детей. Фото: pixabay.com

- Детская психика очень пластична. Мать может внушить сыну, что его отец плохой и от него лучше держаться подальше. Пока ребенок мал, он не задумывается об этом и легко соглашается с тем, что ему говорит мама. Но в подростковом возрасте нередко все переворачивается с ног на голову. Подросток сам решает, как относиться к отцу и стоит ли избегать с ним встреч.

В практике Александра Шустовского был случай, когда мужчина хотел забрать дочь себе, потому что его бывшая жена была адептом секты, которая на тот момент не входила в список запрещенных в стране.

- Отец беспокоился за ребенка, он опасался, что его дочь под влиянием матери и других последователей общины будет вовлечена в религиозную секту. Мама же девочки, в отличие от бывшего супруга, в суде и во время беседы с экспертами была спокойна и сдержанна. Она не обнаруживала какого-то радикализма во взглядах, да и ребенок был к ней привязан.

«Ребенок, который видит конфликты и драки родителей, может воспринимать их развод как облегчение»

- В каком возрасте дети спокойнее воспринимают развод родителей? Всегда ли расставание родителей - стресс для детей?

- Все индивидуально, но рискну предположить, что чем взрослее ребенок, тем сложнее ему смириться с разрывом родителей. Дошкольники воспринимают ситуацию такой, какой ее им представят взрослые. Чем старше ребенок, тем сложнее родителям объяснить ему причины развода. При этом дети разного возраста из одной семьи могут по-разному реагировать на одну и ту же ситуацию. Если старший ребенок присутствовал при родительских конфликтах, видел их ссоры, переходящие в драки, то он может воспринимать развод как облегчение. Его же маленьким братом, при котором старались не повышать голос, уход отца или переезд к бабушке будет восприниматься в данном случае как огромная потеря, если не сказать больше.

- Как быть, когда в семье несколько детей и они хотят жить вместе, а родители их уже поделили между собой?

- В таком случае психологи определяют степень привязанности детей к родителям и другим членам семьи - это помогает определить, где и с кем детям будет комфортнее жить. Нельзя назвать редкими случаи, когда у детей формируется привязанность не только к родной матери, но и ко второй жене отца, на фоне которой роль матери для ребенка снижается. Иногда у ребенка возникает внутренний конфликт - когда он хочет быть и с мамой, и с тетей, которая вкусно готовит, умеет выслушать, не ставит в угол, не ругается…

С 10-летнего возраста ребенок может сам выбирать, с кем из родителей житьФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Вы, наверное, имеете в виду случаи, когда родная мама злоупотребляет алкоголем?

- Нет, это может быть внешне вполне благополучная женщина, но приоритетной задачей для нее на определенном этапе жизни становится поиск мужчины. Эта цель отнимает много сил и времени. Иногда отцу ребенка удается раньше найти замену бывшей супруге, и повторный брак оказывается более удачным. Если вторая жена - это женщина, для которой нет чужих детей, то нехватки тепла и заботы в новой семье ребенок не почувствует. Он привяжется к тете и в один из дней назовет ее мамой. Но наступает момент, когда рядом с мамой ребенка появляется тот самый долгожданный мужчина. Женщина вспоминает о сыне, дочери или о детях, если у нее было их несколько, но момент уже упущен.

- С 10-летнего возраста ребенок может сам выбирать, с кем он хочет жить. На что дети опираются, делая свой выбор?

- Суд с помощью эксперта-психолога определяет, к кому из родителей он больше привязан, не давит ли на ребенка один из родителей или другие родственники. Так, ребенок, оказавшись под влиянием религиозной организации, членом которой является его мама, может эмоционально отвергать отца, который не входит в эту секту. Враждебность к нему должна насторожить. Другая ситуация, когда женщина после долгого поиска находит себе мужчину и после этого собирается вернуть себе детей. Если этот новый мужчина достаточно состоятелен или более обеспечен, чем бывший супруг, то материальные блага становятся аргументом для иска об изменении места жительства детей. В таком случае у одного ребенка из этой семьи может возникнуть эмоциональное отторжение матери, которая пытается противопоставить не самые лучшие жилищно-бытовые условия жизни отца и высокий жизненный уровень дяди, с которым живет теперь мама. Другой ребенок выберет жизнь с мамой и богатым дядей, а отношения с папой и братом для него отодвигаются на задний план.

В некоторых странах, со слов Александра Шустовского, есть практика временно помещать детей в приют, если папа или мама, с которой живет ребенок, активно формирует негативный образ второго родителя.

- Когда отец и мать осознают, что ребенка, которого они вовлекают в свой конфликт, могут поместить в приют, то, скорее всего, смогут сдержать себя. У суда и органов опеки в нашей стране, с моей точки зрения, тоже должна быть такая возможность. Но хотелось бы призвать родителей не доводить до суда выяснения того, кто имеет больше прав на своих детей. Вы им оба дороги.