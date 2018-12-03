«Сначала в Германии появится первый грузовик без водителя, потом у нас». Когда роботы начнут трудиться вместо людей?

Эксперты все чаще утверждают, что в будущем за нас начнут работать компьютеры. Белорусские чиновники - не исключение.

- Машины заменяют не только рабочего на конвейере. В не столь далеком будущем они заменят и продавца в магазине, и служащего в банке, и водителя на транспорте, - сказал на «Кастрычнiцкам эканамiчным форуме» первый вице-премьер Александр Турчин.

С ним согласны и эксперты Всемирного экономического форума, которые недавно выпустили исследование «Будущее профессий - 2018» (Future of Jobs - 2018). Эксперты поговорили с представителями 313 крупных компаний по всему миру, в которых в общей сумме работает около 15 млн. человек, чтобы выяснить, что произойдет с привычными профессиями в ближайшем будущем и скоро ли людей заменят роботы.

Через 5 лет: поход в офис уйдет в прошлое, а в банках появятся роботы, похожие на людей

Судя по результатам опроса, в ближайшие годы компании собираются внедрять все больше технологий. Сейчас машины в среднем выполняют 29% рабочих заданий, но к 2022 году эта доля вырастет до 42%, а к 2025-му - до 52%. Компьютеры будут делать за нас больше половины работы! Причем речь не только о механических действиях, но и о тех, которые, как считалось, под силу только людям. Например, к 2022 году на компьютеры ляжет 30% задач, связанных с коммуникацией (сейчас эта доля составляет 23%), и 29% задач, связанных с управлением и координацией работы (сейчас - 20%).

- Особенно заметно доля алгоритмов вырастет в области аналитики и принятия решений, администрирования, выполнения задач, связанных с получением информации, - пишут авторы исследования.

Больше станет и роботов. Но не человекоподобных, как в фильмах, а скорее, умных машин.

- В зависимости от сферы деятельности внедрять роботов собираются от 23% до 37% компаний. В основном речь идет о стационарных роботах. Но компании, работающие в области нефти и газа, также отмечают потребность и в подводных и воздушных роботах (например, дронах. - Ред.), в то время как в финансовой сфере более активно планируют внедрять человекоподобных роботов, - пишут авторы исследования.

Почти половина опрошенных считает, что из-за автоматизации сотрудников, которые работают на полную ставку, станет меньше. Это не означает, что люди останутся без работы, но работать они начнут по-другому.

- Организации будут чаще привлекать подрядчиков для работы над конкретными проектами. Многие респонденты заявили о своих намерениях чаще использовать дистанционную работу и более гибкий график, - говорится в исследовании.

Из-за технологий исчезнет 75 млн. рабочих мест. Но 133 млн. - появится!

Эксперты уверены, что роботы не оставят людей без работы. И даже наоборот!

- Перераспределение труда между людьми и машинами может привести к сокращению 75 млн. рабочих мест. Но взамен появится 133 млн. новых, более адаптированных к разделению труда между людьми, машинами и алгоритмами, - пишут авторы исследования.

Конечно, подсчеты приблизительные. Но они, по мнению экспертов, отражают изменения, которые ждут рынок труда. Во-первых, сокращение рабочей силы за счет того, что их функции будут автоматизированы или станут ненужными, а во-вторых, появление новых товаров и услуг, а вместе с ними и новых профессий.

Какие навыки будет цениться в ближайшее время? По-прежнему будет расти спрос на профессии, связанные с технологиями: программисты, информационные аналитики и так далее. Востребованными останутся и некоторые «человеческие» специальности: например, специалисты по персоналу, по общению с клиентами, по обучению.

И, конечно, популярными станут те профессии, которые сейчас только зарождаются: специалисты по машинному обучению, по большим данным, по автоматизации процессов, дизайнеры пользовательских интерфейсов…

Как не остаться за бортом? Выход один - получить новую профессию.

- Работники должны заботиться о том, чтобы учиться в течение всей жизни, - считают эксперты Всемирного экономического форума. - Также очевидно, что государство и работодатели должны поддерживать работников в периоды смены сферы деятельности, переобучения и повышения квалификации.

Самые быстроразвивающиеся и приходящие в упадок профессииФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Если вы достаточно много зарабатываете и вашу работу можно автоматизировать, однажды вас заменит робот»

- Перемен не стоит пугаться, к ним надо приспосабливаться, - уверен Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - Исчезновение каких-то профессий и появление новых - это естественный процесс, который происходит на протяжении всей истории человечества. Когда-то грузы перевозили извозчики на телегах. Сейчас груз, для которого раньше требовались десятки извозчиков, перевозит один человек на фуре. Дальше эти фуры станут беспилотными, и водителям придется перейти на новые работы. Главное, чтобы изменения не происходили слишком резко, чтобы у людей уходящих профессий было время и возможность переквалифицироваться.

- Но технологии развиваются как никогда быстро. Не получится ли, что лет через 20 нас всех заменят роботы?

- Роботы, как и другие технологии, чаще всего не заменяют человека, а улучшают его. Человек продолжает работать, но делает это более эффективно. Поэтому те, кто сопротивляется прогрессу, могут остаться на обочине. С точки зрения экономики появление роботов ничем не отличается от наплыва большого количества мигрантов. В истории есть примеры крупных волн миграции, когда, например, за счет приезжих население США или Израиля прирастало на несколько процентов в год. Но это не закончилось серьезной безработицей или голодом. Скорее наоборот - толкнуло экономику вперед. Количество рабочих мест неограниченно, оно создается самими людьми. И если технологии сделают какое-то производство дешевле, то люди, освобожденные от этого производства, смогут заняться чем-то другим.

- Для Беларуси такие прогнозы актуальны? Я могу представить, как роботы заменяют людей в Германии, но для наших заводов это как-то футуристично.

- Для Беларуси они так же актуальны, как и для остального мира. Другой вопрос, что стоимость труда в Беларуси ниже. Поэтому, когда в Германии появится первый грузовик без водителя, нам придется немного подождать, потому что у нас водитель еще какое-то время будет обходиться дешевле робота. Но это вопрос времени. В качестве примера можно привести автоматы по заказу еды в ресторанах фастфуда. Впервые они начали появляться в Испании, потому что там очень высокая минимальная зарплата и неквалифицированный труд стоит дорого. Но, как видим, в Беларуси во многих местах теперь тоже есть такие автоматы. Если они применяются, значит, ими выгодно заменить некоторое количество продавцов.

- Какие навыки, профессии стоит получать, чтобы не остаться без работы из-за развития технологий?

- В первую очередь нужно быть готовым постоянно меняться. Этого навыка у многих наших людей нет. Быстрее всего заменят профессии, которые можно автоматизировать, поэтому подумайте, может ли робот или алгоритм делать вашу работу. Если может, а вы вдобавок получаете достаточно много и дорого обходитесь нанимателю, то это повышает вероятность того, что однажды вас заменит робот. Вам стоит подумать о получении новых, более уникальных навыков. И лучше изучать какую-то широкую область знаний: например, не один язык программирования, а прикладную математику в целом. Сама прикладная математика не изменится, но может применяться в разных областях. И главное - не бойтесь этих перемен.