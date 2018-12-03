«Мальчик провел в ледяной воде 10 минут, кожа была не теплее снега»

10-летний мальчик из Дрогичина Брестской области с 14-летним братом в воскресенье, 2 декабря, пошли кататься на коньках на речку. Примерно в 500 - 600 метрах от берега младший брат провалился под лед. К счастью, это заметили мужчины, которые ловили рыбу недалеко от этого места.

Рыбаки и вызвали помощь, набрав 101. По телефону диспетчер дал звонившему рекомендации: если есть возможность, подложить под себя бревна или ветки и на животе подползти к лунке, попытаться спасти мальчика. Рыбак так и сделал.

- Когда мы приехали на место, мужчина уже почти достал ребенка из воды, - рассказывает Евгений Лущик, начальник караула ПАСЧ №1 Дрогичина. - Мы ему помогли поднять ребенка наверх, раздели мальчика. Нужно было укутать его в теплую сухую одежду, поэтому спасатели снимали ее с себя: кто-то дал бушлат, кто-то перчатки. Ребенок был очень напуган, почти не мог говорить.

Ребенка уже перевели из реанимации в детское отделение. Фото: mchs.gov.by

Все это время рядом со спасателями был и старший брат мальчика - он очень переживал и до приезда МЧС даже сам пытался вытащить брата, но не получилось. Как узнали спасатели, ребята увидели участок на реке, где было меньше снега, - решили, что лед там будет чище, и отправились кататься туда. Но в этом месте лед оказался совсем тонким - его размыло течением.

- В воде мальчик провел около 10 минут. Когда его достали из лунки, я потрогал его ногу - кожа была не теплее снега. Вместе с нами на озеро приехала «скорая»- мы сразу передали ребенка врачам. Его забрали в реанимацию с переохлаждением, а сейчас, насколько я знаю, он в детском отделении, - добавил начальник караула.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подросток катался на санках и провалился под лед - его унесло течением

В Добрушском районе похожий случай закончился печально. 30 ноября два 14-летних брата вышли с санками на реку Ипуть. В какой-то момент под лед провалились оба брата. Один из них был недалеко от берега и смог выбраться. Мальчик сразу побежал домой звать помощь.

- Их дом находится совсем недалеко от этого места, примерно в 70 метрах, - говорит ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко. - Мальчик вернулся на реку с отцом - в этот момент ребенок еще был на поверхности. Папа пытался его вытащить из воды, но не получилось - ребенка унесло течением.

На место приехали сотрудники МЧС, ОСВОД, другие службы - искать ребенка начали сразу же, поиски шли до позднего вечера 30 ноября и продолжились на следующее утро. Но найти ребенка не удалось до сих пор.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Человек может провести в холодной воде не больше 15 минут»

- Если видите на реке или озере детей - сразу звоните в МЧС. Но не пугайте ребенка, иначе он может убежать дальше на то место, где лед тоньше. Разговаривайте спокойно, постарайтесь убедить ребенка выйти на берег, - говорит специалист ОСВОДа. - На реки сейчас выходить крайне опасно: лед еще не окреп, местами его нет вообще. Поэтому родители не должны отпускать детей на лед, тем более без присмотра.

Рыбакам нужно обязательно иметь при себе хотя бы спасательный жилет - это позволит продержаться на воде около 10 минут.

- В среднем человек при такой температуре воды, как сейчас (плюс 1 - 2°С), может выдержать до 15 минут - потом начинается переохлаждение, возможна гибель от переохлаждения. Были случаи, когда находили людей, наполовину замерзших в полынье, - рассказывает Сергей Костюченко.

Рыбакам стоит держаться мест, где есть люди, - иначе в опасной ситуации никто не сможет прийти на помощь.

- Тонут чаще всего опытные, уверенные в себе рыбаки, которые никогда не берут на лед средства спасения. Мы советуем иметь при себе веревку 25 - 30 метров с грузом с одной стороны и петлей с другой, чтобы вас кто-то смог вытащить.

Выходить на лед более-менее безопасно, только когда его толщина достигла 7 - 10 см. Как определить толщину? Самый прочный будет зеленовато-голубого цвета. Если лед белесый, желтоватого оттенка - значит, его толщина опасно тонкая. Под снегом лед почти всегда тоньше, как и в местах, где в него вмерзла трава и камыши.