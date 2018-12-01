Лучшие фотографии Гомельской области - в конкурсе «Покажи свою Беларусь!»

Конкурс «Покажи свою Беларусь!» стал по-настоящему народным проектом. Вместе с сетью «Зеленая аптека», которая подготовила шикарные призы для победителей, мы посвятили конкурс Году малой родины. В нем читатели газеты «Комсомольская правда» и сайта kp.by показывают уникальные места нашей Беларуси.

Бывая в заповедных, а может, и самых обыденных, казалось бы, местах Беларуси, мы нередко говорим: «Какая же красота!» А дальше - достаем фотоаппарат, смартфон или планшет и делаем кадры, которые до сих пор пересматриваем, загружаем в соцсети и делимся такими снимками с друзьями. А теперь эти фото по-настоящему приносят удачу!

Из более чем 135 снимков было выбрано два, которые награждаются призами. По итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by наибольшее число голосов набрала фотография Александра Александровича Тяговского, на которой - памятный знак дубу - ровеснику Калинковичей.

Фото Александра Александровича Тяговского.

По решению жюри конкурса награждается Роман Владимирович Угорич со снимком рассвета за гомельской телебашней. Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленой аптеки». С победителями в течение трех дней свяжутся представители сети «Зеленая аптека» и расскажут, как и где получить призы.

Фото Романа Владимировича Угорича.

Также на страницах одного из первых декабрьских номеров «Комсомолки» будут опубликованы кадры-победители. А еще три снимка в качестве поощрения от редакции: динамичное фото авторства Лилии Федоровны Жариной - на снимке ее внук Владислав гоняет голубей у фонтана рядом со Светлогорским центром культуры;

Фото Лилии Федоровны Жариной.

Александра Львовича Айзенштадта, который прислал множество фото, а на поощренном кадре - его необычный взгляд на храм Святого архангела Михаила в Гомеле;

Фото Александра Львовича Айзенштадта.

Марины Юрьевны Никитенко - парочка на ее снимке, сделанном неподалеку от деревни Чеботовичи, показала, что значит любовь по-белорусски.

Фото Марины Юрьевны Никитенко.

Приглашаем этих троих участников в редакцию - «Комсомолка» подарит им по изданию из своих книжных коллекций.

ВНИМАНИЕ! 1 декабря, в субботу, стартует четвертый тур, посвященный Гродненской области, - фото на него принимаются до 21 декабря. Подробности участия и правила конкурса здесь. Делайте свежие кадры, перебирайте свои увесистые архивы, присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест Беларуси и выигрывайте призы от «Зеленой аптеки» - корзины с товарами для красоты и здоровья!