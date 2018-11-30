Стали известны обладатели титула «Народная Марка» Беларуси

Народное голосование проходило в три этапа, с 15 августа по 15 октября, по категориям продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг массового спроса. Выбор потребителей - а именно они решали, какие бренды и производители достойны высокого статуса народной любви и признания «Народная Марка» - осуществлялся по анкетам, которые были открыты и доступны всем желающим в печатных изданиях страны, их общий тираж составил свыше 3 млн.экз, а также онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by. Общее количество голосов, полученных организаторами за те или иные бренды, составило 437 824 от жителей всех областей Беларуси. Традиционно, анкеты Премии не содержали подсказок в виде вариантов ответа - в каждой из заявленных номинаций участники голосования самостоятельно указывали название только одного бренда или производителя, продукции которого доверяют и готовы рекомендовать.

За годы проведения Премии широкую узнаваемость по всей Беларуси, символ «Народной Марки», право использования которого получают лидеры голосования, не только служит уверенным покупательским ориентиром, свидетельствующим о том, что сегодня выбирает массовый потребитель, но и повышает брендовое знание населения, способствует развитию добросовестной конкуренции, вдохновляя производителей на дальнейшие достижения в области качества товаров и услуг.

Присуждение Премии «Народная Марка» уже стало доброй традицией, отмечающей завершение года для предприятий престижными наградами, являющимися свидетельством успешной работы на рынке – знаком народного признания. Торжественное вручение наград лауреатам «Народной Марки» прошло членами Наблюдательного Совета Премии, контролировавшего ход проведения и подведения итогов Премии, а также представителями государственной власти высокого уровня, депутатами Палаты Представителей Национального собрания, членами Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси, представителями бизнес-сообществ, ведущих средств массовой информации совместно со звездами белорусской эстрады.

Торговая сеть «Евроопт» второй год подряд получила Гран-при услуг премии «Народная марка»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Савушкин продукт» стал обладателем Гран-при в категории продовольственных товаров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИ

Телеверсию Церемонии награждения победителей - концертное шоу «Народная Марка» с участием популярных белорусских музыкальных коллективов и исполнителей Георгия Колдуна, Alen Hit, Aura, Александры Захарик и джаз-бэнда Apple Tea, группы Shuma и представителя Беларуси на детском Евровидении-2018 Даниэля Ястремского – жители нашей страны смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.

ПОБЕДИТЕЛИ

Итак, представляем победителей Премии «Народная Марка» Беларуси!