2018-11-30T12:27:39+03:00
Политика

Украина запретила въезд мужчинам от 16 до 60 лет c с гражданством РФ

Это связано с военным положением в граничащих с Россией областях страны
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Решение не пускать в страну мужчин-россиян приняли на совещании у Петра Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины.Решение не пускать в страну мужчин-россиян приняли на совещании у Петра Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины.
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Государственная пограничная служба Украины объявила о запрете на въезд в страну мужчинам гражданам России от 16 до 60 лет. Этот вопрос обсуждался на совещании у президента Петра Порошенко.

Исключение могут сделать только для тех, кто едет в Украину на похороны или с другими гуманитарными целями - их пропишут в специальной инструкции.

- На сегодняшний деть ограничен въезд иностранцам. В первую очередь, это граждане Российской Федерации. Осуществляется непропуск граждан Российской Федерации возрастом от 16 до 60 лет, лиц мужского пола. В случае возникновения обстановки гуманитарного характера, пропуск граждан, которые едут, например, на похороны, мы их пропускаем, - цитирует главу Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала kp.ua.

Президент предложил принять и другие меры, связаннные с военным положением в стране. Например, ужесточить требования к регистрации граждан России в областях, где введен военный режим. На разработку предложений по этому вопросу Порошенко дал 24 часа.

Кроме этого, на границе с Российской Федерацией и Крымом увеличится число пограничных нарядов и появятся дополнительные посты для досмотра машин на въезде в неконтролируемые районы Донбасса.

С 28 ноября Украина ввела военное положение в 10 областях. На эту меру президент решился после конфликта в Азовском море.

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