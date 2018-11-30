Андрей Ткачев: Никогда не выходил на лед, потому что не мог найти коньки 49-го размера

Может ли взрослый человек научиться кататься на коньках? Глядишь, бывает, ледовые шоу по телевизору и думаешь: да запросто! И вот такая возможность появилась. В Беларуси благодаря природной питьевой воде «Святой источник» проходит #айсчеллендж. Один из его участников - Андрей Ткачев. Обладатель рельефного пресса и густой бороды, сердцеед и одновременно «женоненавистник», как его называют в соцсетях. А еще у него такой размер обуви, что не знаешь, восхищаться или сочувствовать.

- Давай так, никакой я не женоненавистник. Я очень люблю женщин, иногда даже слишком (смеется). Что касается размера ноги, то тут да, проблема. К сожалению, у нас очень сложно найти даже спортивную обувь моего 49-го. На коньках я никогда не стоял по этой же причине. И во, когда пригласили поучаствовать в #айсчеллендж, первое, что спросил: «А коньки на меня будут?» И их нашли! Всего пару недель назад я впервые в жизни вышел на лед. Первую тренировку передвигался с пингвинчиком, с которым учат маленьких детей стоять на льду, пару раз грохнулся со своего двухметрового роста, да так, что синяки до сих пор! Это стало определенным вызовом для меня, и была даже мысль отказаться, но потом подумал: если это могут делать другие, то смогу и я. И вот уже после шести тренировок чувствую себя на коньках достаточно уверенно.

- Все, кто участвуют в #айсчеллендж, дали обещание стать в чем-то лучше, кто-то - не пить алкоголь, кто-то - пить по два литра воды в день и не использовать крепких словесных выражений, а ты что выбрал?

- Я ставлю перед собой более глобальные планы, чем стоять в планке или пить воду. У меня получился какой-то год борьбы со страхами. С детства панически боялся открытой глубины - и я, пройдя курс Open Water Diver, победил эту фобию. Меня до дрожи в коленках пугали публичные выступления - я прошел курс по речевому имиджу и выступил в стендап-шоу. Был еще пунктик про фобию любви, от которой бегал всю сознательную жизнь, и со мной это случилось - влюбился как школьник... К сожалению, неудачно. Это оказалось больнее, чем падать на коньках, но не так страшно, как первый раз нырять на глубину. Так что, наверное, еще не все со мной потеряно. В следующем году планирую стать на вейк, прыгнуть с парашютом с высоты 3000 метров и, если звезды сойдутся, покорить пару вершин, научиться серфингу. А почему нет? Жить нужно на полную!

- Вертится на языке вопрос о провокационном ролике, в котором ты снимался и который потом назвали сексистским. Тебе до сих пор за него прилетает?

- Не сказал бы, что этот ролик стал чем-то особенным, но определенную долю популярности я из-за него, конечно, получил. Очень много сообщений прилетало в соцсети. Но я вообще спокойно к этому отношусь, и съемки для меня сугубо фан, а не повод для гордости или чего-то там. Что касается скандала после его выхода… Ну что ж, гендерные темы всегда находят сильный отклик в неокрепших людских умах. Мужчины и женщины априори в неравных условиях. До тех пор, пока это не ущемляет чьи-то права, не вижу в этом ничего крамольного. В том смысле, что мужчины должны заботиться о женщинах и защищать на правах сильнейшего. В этом я ретроград. Всегда подам руку, открою дверь и заплачу по счету, в общем, проявляю максимум заботы и внимания - так уж меня воспитали. Этакий джентльмен в образе варвара. Тут главное - не дать сесть на шею и не позволять манипулировать собой, что не всегда получается (смеется.- Авт.)..

СОБЫТИЕ

С 21 по 27 января следующего года в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию (кстати, билеты уже в продаже). Именно это спортивное событие и призвано популяризировать среди белорусов #айсчеллендж. Введите этот хештег в соцсетях и следите за событиями - его участники разыгрывают билеты, а также коньки. Организатор проекта #айсчеллендж и партнер чемпионата Европы по фигурному катанию - природная питьевая вода «Святой источник».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

В ночь с субботы на воскресенье на ледовом катке возле Дворца спорта “Святой Источник” откроет ночной клуб с диджеем, водными барменами и танцорами на коньках. Для того, чтобы попасть на тренировку по фигурному катанию в формате айс-вечеринки, нужно оставить заявку на ice-challenge.by. Организаторы ждут гостей в 23:00, 23:40 и 00:20. Для каждого ночного сеанса на льду забронировано по 100 мест и по столько же пар коньков. Для не зарегистрировавшихся участников входным билетом станет своя пара коньков, а попасть на вечеринку они смогут в порядке живой очереди.