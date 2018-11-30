Олег Скрипка + белорусы = концерт группы «Воплі Відоплясова» в Минске

- Самый сильный допинг – сцена, это естественно для артиста, потому что важен обмен энергией. Ты даешь ее залу – зал возвращает, это тебя питает, это тебя поддерживает, - говорит Олег Скрипка.

Фото: организаторы.

Обязательно будут «Весна», «Танцi», «День народження» (возможно, «Танцi» и «Краіна Мрій» прозвучат и по-белорусски, ведь есть официальный перевод!).

- Будут и новые песни, которых белорусы еще не слышали, - говорят организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65)

КОГДА? 15 февраля 2019 года в 20:00

ЦЕНА ВОПРОСА: 40 рублей (танцпол), 60-90 (сектора). Справки: +375 (29) 650-11-33.