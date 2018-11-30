2018-11-30T14:50:44+03:00
Минск

Чайники, вращающиеся снежинки и фотозона с пони. Как магазины Минска готовятся к Новому году

Самым скандальным манекеном оказалось девочка с пяточком [фото]
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Столичные торговые центры и универмаги готовятся к Новому годуСтоличные торговые центры и универмаги готовятся к Новому годуФото: Павел МАРТИНЧИК
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Минск готовится к Новому году: ставят и украшают елки, вешают гирлянды, растяжки. Преобразились и столичные магазины и торговые центры. Там по-праздничному оформили витрины, поставили яркие фотозоны, главный символ Нового года - елку. Мы посмотрели, чем удивят минчан в этом году.

В ЦУМе в этом году сделали ставку на большие вращающиеся снежинки Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЦУМе в этом году сделали ставку на большие вращающиеся снежинкиФото: Павел МАРТИНЧИК

Одними из первых преобразились крупные минские универмаги - ЦУМ и ГУМ. Каждый год они в преддверии праздника обновляют свои витрины. К примеру, в витринах ЦУМа поставили большие шарики, вращающиеся большие снежинки. А манекены переодели в теплые зимние вещи.

Для оформления витрин дизайнеры ЦУМа выбрали светлые тона Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для оформления витрин дизайнеры ЦУМа выбрали светлые тонаФото: Павел МАРТИНЧИК

Манекенов же переодели в зимнюю одежду Фото: Павел МАРТИНЧИК

Манекенов же переодели в зимнюю одеждуФото: Павел МАРТИНЧИК

В ГУМе в этом году сделали витрины с ассортиментом универмага. Там выставили разные товары: от одежды до чайников и пылесосов, есть даже полотенца с символом наступающего года - свиньей. На одной витрине стоят манекены в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также наряженная елка.

Больше всего внимание горожан привлекла витрина ГУМа с девочкой с пятачком и мальчиком с усами Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше всего внимание горожан привлекла витрина ГУМа с девочкой с пятачком и мальчиком с усамиФото: Павел МАРТИНЧИК

Больше всего внимание горожан привлекла витрина с детскими товарами, а именно - манекен мальчика с наклеенными усами и девочки с надетым на нос пятачком. Фигуры детей вызвали неоднозначную реакцию у интернет-пользователей, многие смеялись над образами. В итоге 27 ноября пятачок и усы с манекенов сняли.

Вот так витрина выглядела раньше фото:Марина Синицкая

Вот так витрина выглядела раньше фото:Марина Синицкая

В одной из витрин - дедушка Мороз и Снегурочка Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одной из витрин - дедушка Мороз и СнегурочкаФото: Павел МАРТИНЧИК

Также в витринах разместили товары универмага Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также в витринах разместили товары универмагаФото: Павел МАРТИНЧИК

Торговые центры стали оформлять к празднику. Например, на втором этаже ТЦ Galileo установили фотозону с несколькими елочками, фигурами пони, клоунов. Это все украсили яркими гирляндами, хвойными веточками и бантиками. Туда то и дело подходят покупатели и фотографируются.

В фотозоне уже активно фотографируются Фото: Павел МАРТИНЧИК

В фотозоне уже активно фотографируютсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Такую фотозону оформили в одном из столичных торговых центров Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такую фотозону оформили в одном из столичных торговых центровФото: Павел МАРТИНЧИК

Праздничными гирляндами украсили и торговый центр Dana Mall. Но больше всего внимания - к огромной елке, которую установили на центральной площадке ТЦ. На днях ее начали украшать шариками, гирляндами, колокольчиками.

В другом торговом центре начали украшать елку Фото: Ольга ШИЛАК

В другом торговом центре начали украшать елкуФото: Ольга ШИЛАК

В ГУМе решили сделать товарные витрины Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ГУМе решили сделать товарные витриныФото: Павел МАРТИНЧИК

Манекенов же переодели в зимнюю одежду Фото: Павел МАРТИНЧИК

Манекенов же переодели в зимнюю одеждуФото: Павел МАРТИНЧИК

Особенно понравилась она деткам Фото: Павел МАРТИНЧИК

Особенно понравилась она деткамФото: Павел МАРТИНЧИК

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