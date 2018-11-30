2018-11-30T15:48:02+03:00
Звезды

У маленькой балерины из шоу «Талент краiны» Майи Сивец уже 18,5 тысячи голосов!

На сайте «Комсомолки» полуфиналистка занимает второе место. Майю поддерживают не только бабушки и дедушки, но и подруга семьи - популярный блогер Таня Жу
Эвика ОТТО
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У маленькой балерины из шоу «Талент краiны» Майи Сивец уже 18,5 тысячи голосов!У маленькой балерины из шоу «Талент краiны» Майи Сивец уже 18,5 тысячи голосов!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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От лидера голосования - 9-летней пианистки Дарьи Ширяевой - Майя отстает всего на 600 голосов. Но, к сожалению, Даша покинула проект еще во время отборочных концертов. Тройку лидеров закрывает 13-летняя вокалистка Мария Жилина.

В эту субботу, 1 декабря, мы увидим первый полуфинал среди участников младшей группы (от 5 до 10 лет) на ОНТ. Накануне шоу мы поговорили с мамой самой юной балерины проекта Майи Сивец Яной.

- Хотя мы с победительницей второго сезона «Талента краiны» Ксенией Косовой занимаемся балетом в одной школе, на кастинг шоу идти не собирались. Педагог попросила нас выступить в консерватории, мы согласились. И только потом узнали, что это кастинг. Конечно, Майя пошла дальше - и ни о чем не пожалела, - говорит Яна Сивец.

На сцену во время полуфинала «Талент краiны» юная балерина выйдет с вариацией «Маленькой испанки». Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сцену во время полуфинала «Талент краiны» юная балерина выйдет с вариацией «Маленькой испанки».Фото: Павел МАРТИНЧИК

На кастинг Майя была 6-летней крохой. Но за спиной у нее были почти четыре года занятий балетом. В этом году участница пошла в начальную школу. В музыкальную - по классу фортепиано Майя ходит уже второй год.

- Мы выбрали балет ради хорошей фигуры, растяжки. Но сейчас Майя мечтает стать примой-балериной. Занимается балетом от двух до пяти часов почти каждый день, иногда даже без выходных. Майя уже танцевала в Большом театре вариацию Феи Канарейки в балете «Спящая красавица». Совсем скоро девочка исполнит главную партию Мэри в балете «Щелкунчик», - гордится дочерью Яна.

Мама признается, что раньше Майя интересовалась только профессиональными конкурсами и неоднократно, кстати, побеждала на международных конкурсах классической и современной хореографии. На сцену во время полуфинала «Талент краiны» юная балерина выйдет с вариацией «Маленькой испанки».

- С этим номером Майя победила на международный конкурс классической и современной хореографии MYSL-POTOK в Киеве. Мы верим в успех! - говорит мама.

- А как относитесь к оценкам жюри в шоу?

- Не очень серьезно, ведь это не профессиональный конкурс. Из всех судий реально разбирается в хореографии только Дмитрий Залесский. Но понимаю, что у телевизионщиков своя задача, - улыбается Яна.

В эту субботу, 1 декабря, мы увидим первый полуфинал среди участников младшей группы (от 5 до 10 лет) на ОНТ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В эту субботу, 1 декабря, мы увидим первый полуфинал среди участников младшей группы (от 5 до 10 лет) на ОНТ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У Майи уже 18,5 тысячи голосов на нашем сайте - это солидная поддержка!

- Да, очень рады, что за нас так болеют! Думаем, нам очень помогла поддержка подруги семьи Таня Жу (@tanya_zhu) - она ведет свой блог в Инстаграме, а там у нее 42 тысяч подписчиков! А еще каждый день голосуют бабушки, дедушки, друзья, коллеги.

ОНТ

«Талент краiны»

сб /14.45

КСТАТИ

Конкурс KP.BY: голосуйте за участников шоу «Талент краіны - 3» на ОНТ

Хотите поддержать талантливых детей нового сезона «Талент краiны»? Принимайте участие в конкурсе «Комсомолки». 3 ноября на нашем сайте мы открыли онлайн-голосование за любимых участников шоу. Страница голосования здесь

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